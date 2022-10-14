"BÖLGENİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK BULGULARA RASTLADIK"

Van Müze Müdürü Fatih Arap da "Bölgemizin tarihine ışık tutacak bulgulara rastladık. İlk defa bir kalede bu kadar kitabenin bulunması ve sur duvarlarının genişliğinin 4 metreyi aşması, kerpiçlerin büyük kısmının sağlam durumda olması bizi heyecanlandırdı. Burası çok önemli bir yer ve kazılarımız devam edecek" dedi.