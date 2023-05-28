Van Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Van Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

HABERTURK.COM

Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Van başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Van Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Van seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Van Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Van Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 72.12 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 96.4 oldu. Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 295.697 oyla yüzde 61.30 - Recep Tayyip Erdoğan: 186.682 oyla yüzde 38.70 aldı. Van 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 295.697 oyla yüzde 61.30

Recep Tayyip Erdoğan: 186.682 oyla yüzde 38.70

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 334.192 oyla yüzde 62.26 - Recep Tayyip Erdoğan: 191.106 oyla yüzde 35.61 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."

Kemal Kılıçdaroğlu: 295.697 oyla yüzde 61.30Recep Tayyip Erdoğan: 186.682 oyla yüzde 38.70