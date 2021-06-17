Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünyaAvrupaDİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ! Son dakika: Valiye afet bölgesinde 'yüzerek' eşlik ettiler! - Haberler

Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler "yüzerek" eşlik etti

Kırım’da etkili olan yoğun yağış sele yol açtı. Vali Sergey Aksyonov selin vurduğu sokakları botla gezerken, ekipler ise kendisine yüzerek eşlik etti. Ortaya çıkan ilginç anlar tepkilere neden oldu

17.06.2021 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ! Son dakika: Valiye afet bölgesinde 'yüzerek' eşlik ettiler! - Haberler
Valiye afet bölgesinde 'yüzerek' eşlik ettiler!
0:00 / 0:00
İHA

Kırım’da gece yarısı başlayan sağanak yağışlar kısa sürede nehirlerin taşmasına neden oldu. Sabah saatlerinde Kırım’ın bazı kesimlerinde dolu yağarken, aşırı yağışlar başta Kerç olmak üzere hemen hemen birçok kentte seli beraberinde getirdi.

İHA'nın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde can kaybı yaşanmadığı, bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Fırtına nedeniyle 12 ağacın devrildiği, 100’e yakın elektrik trafosunun arızalandığı ve su dağıtım şebekelerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Ayrıca Kırım’daki 15’e yakın hastanenin de sular altında kaldığı öğrenilirken, hastaların tahliyesinin devam ettiği açıklandı. Kerç Belediye Başkanı Sergey Borozdin de birçok noktada tahliye merkezlerinin kurulduğunu duyurdu.

VALİNİN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Sel felaketinin en ilginç görüntüsünü ise Kırım Valisi Sergey Aksyonov verdi. Kerç’te gazeteciler ile bir botta sel basan sokakları yerinde inceleyen Kırım Valisi Aksyonov’a botun arkasında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kurtarma ekibi ise yüzerek eşlik etti.

Tüm inceleme sırasında yüzen kurtarma ekiplerinin görüntüsü Rusya’da büyük tepki çekti. Kırım Valisi Aksyonov ise Kerç’te sular altında kalan bir hastanedeki durumu yerinde incelemek istediklerini ve kurtarmak ekiplerinin kendilerine eşlik ettiğini, bunun normal bir durum olduğunu söyledi. Acil Durumlar Bakanlığı ise söz konusu 3 kişinin kurtarma ekibi personeli olmadığını savunarak botun arkasından yüzmelerinin anlamsız olduğunu ifade etti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kırım’da yaşanan sel baskınları nedeniyle yarımada genelinde acil durum ilan edildiği duyurulurken, selden zarar görenlere yardımlar yapılacağı açıklandı. Sel nedeniyle çok sayıda kişi evlerde, sokaklarda, otobüslerde ve araçlarda mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına kurtarma ekiplerinin yanı sıra Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) ve Rus askerleri koştu. Özellikle kırsal kesimlerde mağdur olan yaşlılar ve çocuklar askerler tarafından araçlara alınırken, şehir merkezlerinde de Rus ulusal muhafızları çok sayıda kişiyi sel baskınlarından kurtararak güvenli bölgelere taşıdı.

Kırım’daki 300’e yakın ilçe ve köylerde birçok kişinin mahsur kaldığı ve kurtarma ekipleri tarafından şu ana kadar 25’i çocuk olmak üzere 128 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınları karayollarına da zarar verdi. Bazı yolların sular altında kaldığı öğrenilirken, bazı yollarda da heyelan meydana geldiği ve karayolu ulaşımlarının kesintiye uğradığı kaydedildi.

Rusya Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yalnızca Kırım’da değil, Krasnodar'a bağlı Novorosisk ve Anapa'da da sel baskınlarının yaşanabileceği, halkın evlerinden çıkmaması gerektiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yıkıp geçti! Dev hortum saniye saniye görüntülendi
Yıkıp geçti! Dev hortum saniye saniye görüntülendi
Kabusu yaşayan kadının inanılmaz değişimi
Kabusu yaşayan kadının inanılmaz değişimi
Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü
Annesinin yaşına inandıramadı! Sosyal medya ikiye bölündü
Nefise Karatay'ın kızı annesinin kopyası! Güzelliği anneden...
Nefise Karatay'ın kızı annesinin kopyası! Güzelliği anneden...
Günlük aşı dozu 1,5 milyona yaklaştı
Günlük aşı dozu 1,5 milyona yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'ya geldi
Nijerya'da askeri üsse terör saldırısı: 3 asker öldü
Nijerya'da askeri üsse terör saldırısı: 3 asker öldü
Bodrum'dan acı haber! 1 polis şehit oldu
Bodrum'dan acı haber! 1 polis şehit oldu