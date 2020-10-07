Valilerin 'Anadolu aslanı' atışması talepleri artırdı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Sivas Valisi Salih Ayhan arasında malaklı ve kangal köpeği için kullanılan Anadolu aslanı ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten atışma sonrasında malaklıya talep arttı.
Aksaray'da modern şartlarda kurulan çiftliklerde özenle yetiştirilip dünyanın dört bir yanına gönderilen malaklılar, anne karnındayken alıcısını buluyor.
Doğadaki tehlikelere karşı çobanların 'en güvenilir yol arkadaşı' olan 'Anadolu aslanı'na, Almanya, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve Rusya gibi ülkelerden gelen yoğun talep dikkati çekiyor.
Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz, yaptığı açıklamada, iki hafta önce Vali Aydoğdu ile Ihlara Vadisi'nde malaklılarla birlikte gezinti yaptıklarını söyledi.
"ATIŞMADAN SONRA DA YÜZDE 50 GİBİ TALEPLER ARTTI"
Tıpırdamaz, malaklıların yaklaşık 3 bin 500 yıldır Anadolu'da bulunan bir köpek ırkı olduğunu belirtti.
Malaklıların 2 bin yıl evvel Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanıldığını vurgulayan Tıpırdamaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aksaray'da modern şartlarda kurulan çiftlikler ve bireysel üreticiler, malaklı cinsi köpekleri özenle yetiştirerek dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Malaklının ünü artık ülkemizin dışına çıktı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bilinen çok önemli bir ırk malaklı. Valilerimizin tatlı atışması hem Kangal'a hem de malaklı köpeğimize yaradı. Bu hususta iki valimize de teşekkür ediyorum."
Tıpırdamaz, malaklıya zaten salgın nedeniyle yoğun ilginin olduğunu belirterek "İnsanlarımız müstakil evleri tercih etmeye başladığı için malaklı köpeklerini, evlerini korumak için tercih ediyorlar. Bu atışmadan sonra da yüzde 50 gibi talepler arttı. Üretici arkadaşlarımız bu durumdan çok memnun. Bu yıl için satışlarımız doldu. Yani yeni yılın ilk ayına kadar doğacak yavrularımızın hepsi satıldı. Köpek isteyenler şimdiden kayıtlarını bizlere yaptırsın, ocak sonrası ilk yavrulardan temin ederiz" diye konuştu.
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