Valencia, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında Atalanta'yı konuk ediyor. İtalyan temsilcisi eleme ayağının ilk maçını 4-1'lik skorla kazanmıştı. Mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önlem amaçlı olarak seyircisiz oynanacak.

GÜNÜN SPOR VİDEOSU

VALENCIA - ATALANTA

SAAT: 23.00

HAKEM: Ovidiu Hategan

STAT: Mestella

YAYIN: beIN SPORTS 2

VALENCIA: Cillessen; Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Soler, Parejo, Ferran Torres; Gameiro, Rodrigo

ATALANTA: Sportiello; Caldara, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Ilicic, Pasalic

İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

İlk yarıyı 16. dakikada Hans Hateboer ve 42. dakikada Josip Ilicic'in attığı gollerle 2-0 önde kapatan Atalanta, 57. dakikada Remo Freuler ve 62. dakikada Hateboer ile farkı artırarak güçlü rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Valencia'nın tek golü 66. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.

Atalanta'yı Avrupa kupaları tarihinde ilk kez konuk etmeye hazırlanan Valencia, Eylül 2018'de Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı son İtalyan takımına mağlup olmuştu. Valencia, Juventus'a 2-0'lık skorla yenilmişti. Eşleşmenin ilk maçında Valencia'yı 4-1 yenen Atalanta, 1990/91'den bu yana ilk kez bir Avrupa kupası eleme turu karşılaşmasında dört gol attı. Atalanta en son Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla yenmişti.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı üç veya daha farklı kaybeden 36 takımdan tur atlamayı başaran dört ekibin ikisi İspanyol temsilcileriydi. Bunu daha önce 2003-4'te Deportivo, Milan karşısında ve Barcelona 2016-17'de PSG eşleşmesinde yapmıştı.

Atalanta, Valencia karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı ilk eleme turu maçında dört gol atan üçüncü ekip oldu. Manchester United bunu 1996-97'de, Valencia ise 1999-00 sezonunda yapmıştı.

Valencia, Mayıs 2001'den (3-0 vs Leeds United) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dokuz eleme turu maçında galibiyet alamadı.