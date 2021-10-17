Vale aracı park ederken turistleri ezdi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Kazancı Yokuşu'nda, otel müşterisinin aracını park etmek için teslim alan valenin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, sokakta yürüyen 2 turiste çarptı. Aracın çarparak durabildiği binanın duvarındaki doğal gaz kutusu çatlarken, kaza sonrası yaralanan turistler hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu'nda yaşandı. İHA'nın haberine göre, 34 DG 3663 plakalı araç sürücüsü sokak içerisinde bulunan otelin önüne gelerek aracını park etmesi için otelin valesine teslim etti.
KADIN TURİSTLERE ÇARPTI
İddiaya göre, otel çalışanının kullandığı aracın gaz pedalı takılı kaldı. Kontrolden çıkan otomobil, sokak içerisinde bulunan 2 kadın turiste çarptı. Kaza sonrası kaldırıma çıkarak savrulan otomobil, bir binanın duvarına çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri yaralı turistleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadın turistlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KUTU ÇATLADI, DOĞAL GAZ KESİLDİ
Aracın çarparak durabildiği duvarda bulunan doğalgaz kutusunda çatlama meydana geldi. Olay yerine tedbir amaçlı İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler gaz akışını keserek kutuda meydana gelen zararı onardı.
Otel çalışanı ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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