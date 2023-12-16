VakıfBank-Tianjin: 3-0 (MAÇ SONUCU)
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, Tianjin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve bir başka Türk temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. Voleybol tarihinde ilk kez iki Türk takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank arasındaki dev final yarın saat 14.30'da oynanacak.
2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinleşti!
VakıfBank, Çin´in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı final maçında Çin´in Tianjin Bohai Bank takımını 25-16, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Eczacıbaşı Dynavit de, yarı finalde Brezilya'dan Dentil Praia Clube ekibini 3-1 yenerek finale yükselmişti.
TARİHTE BİR İLK: FİNALDE TÜRK DERBİSİ!
Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kulüpler Dünya Şampiyonası´nda da iki Türk takımı şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
Tarihte ilk kez iki Türk ekibinin finalde karşılaşacağı Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçı yarın TSİ 14.30´da başlayacak.
ÜSTÜNDAĞ: GURUR DUYUYORUZ
Tarihi başarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Üstündağ, Eczacıbaşı ve VakıfBank'ı tebrik ederek, "Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. 2023'te, Cumhuriyet'imizin 100. yılında milli takımımız tarihi günler yaşattı. Bunlara bir yenisini de kulüplerimiz ekledi. Tarihimizde ilk kez iki Türk takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final oynayacak. Yarın bu maçı en rahat biz izleyeceğiz. Çünkü kupa Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.
Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in 2022-2023 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadığını hatırlatarak, "Geçen sezon Avrupa'da da bu tarihi gün yaşandı. İtalya'nın Torino kentinde oynanan Süper Final'de iki Türk takımı final oynadı, kupa yine ülkemize geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu başarılarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.