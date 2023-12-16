Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Trabzonspor
        TS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        MKE Ankaragücü
        MKE
        18
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank-Tianjin: 3-0 (MAÇ SONUCU) | VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde - Voleybol Haberleri

        VakıfBank-Tianjin: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, Tianjin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve bir başka Türk temsilcisi Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. Voleybol tarihinde ilk kez iki Türk takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank arasındaki dev final yarın saat 14.30'da oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinleşti!

        VakıfBank, Çin´in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı final maçında Çin´in Tianjin Bohai Bank takımını 25-16, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Eczacıbaşı Dynavit de, yarı finalde Brezilya'dan Dentil Praia Clube ekibini 3-1 yenerek finale yükselmişti.

        TARİHTE BİR İLK: FİNALDE TÜRK DERBİSİ!

        Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kulüpler Dünya Şampiyonası´nda da iki Türk takımı şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

        Tarihte ilk kez iki Türk ekibinin finalde karşılaşacağı Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçı yarın TSİ 14.30´da başlayacak.

        ÜSTÜNDAĞ: GURUR DUYUYORUZ

        Tarihi başarıyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Üstündağ, Eczacıbaşı ve VakıfBank'ı tebrik ederek, "Camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. 2023'te, Cumhuriyet'imizin 100. yılında milli takımımız tarihi günler yaşattı. Bunlara bir yenisini de kulüplerimiz ekledi. Tarihimizde ilk kez iki Türk takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final oynayacak. Yarın bu maçı en rahat biz izleyeceğiz. Çünkü kupa Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.

        Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in 2022-2023 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadığını hatırlatarak, "Geçen sezon Avrupa'da da bu tarihi gün yaşandı. İtalya'nın Torino kentinde oynanan Süper Final'de iki Türk takımı final oynadı, kupa yine ülkemize geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu başarılarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa