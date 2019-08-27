27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplar ve Hiper Hesap gibi ürünleriyle uzun süredir TL mevduatını destekleyen VakıfBank, TL'ye dönüş teşviklerine bir yenisini daha ekledi. Birikimini dolar veya euro olarak değerlendiren VakıfBank müşterilerine TL’ye Dönüş Hesabı ile hesap açılış tutarı kadar döviz bozdurmaları şartıyla, yeni TL vadeli mevduat hesapları için avantajlı ek faiz oranı sunuluyor. Sektördeki diğer TL’ye dönüş hesaplarına göre bu yeni ürünün 32 gün gibi kısa vade avantajı da bulunuyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak ülkemizin ve milli ekonomimizin yanındaki güç olma sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye bilançosuna azami katkı sağlama hedefimizle Türk Lirası'na destek vermeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplar ve Hiper Hesap gibi uzun zamandır uygulamada olan ürünlerimizle TL'ye güvenen müşterilerimize ek getiri imkânı sunuyoruz” dedi.
Farklı ürün ve kampanyalarla uzun süredir Türk Lirası’na geçişi teşvik ettiklerini belirten Üstünsalih, “2011 yılından bu yana Hiper Hesap ürünümüzle dövizden Türk Lirası’na geçen müşterilerimize avantajlı mevduat faizi veriyoruz. Bu yıl ayrıca birikimlerin enflasyondaki dalgalanmalardan etkilenmemesini temin eden Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplarımızı mudilere sunduk. TL’ye dönüşü güçlendirmek adına attığımız tüm bu adımlara şimdi bir yenisini daha ekliyoruz. Bir başka deyişle TL’ye dönüşte vites yükseltiyoruz” şeklinde konuştu.
TÜRK LİRASINA DÖNENLERE EK GETİRİ FIRSATI
TL’ye dönüş hesabındaki yeni kampanyayla kısa vadeli yatırım yapmak isteyenlerin de özel faiz oranından faydalanabileceğinin altını çizen Üstünsalih, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
Kampanya kapsamında VakıfBank’ta döviz mevduat hesabı bulunan müşteriler, bu hesaplarından TL’ye çevirdikleri birikimleri kadar tutarda yeni bir hesap açmaları durumunda güncel mevduat oranlarına ek bir faiz oranı alabilecekler. Sektördeki diğer TL’ye dönüş hesaplarına göre daha kısa vadelerle de açılabilecek olan mevduat hesaplarıyla VakıfBank, uzun süredir devam ettiği TL’ye dönüş teşviklerine bir yenisini eklemiş oluyor.
Enflasyona endeksli TL’ye dönüş hesabıyla dövizden TL’ye geçen müşterilere daha avantajlı faiz oranlarıyla birlikte enflasyon oranı üzerinde getiri sunuluyor. Böylelikle Türk Lirası’na geçen VakıfBank müşterileri, enflasyondaki değişimlerin olası etkilerinden de korunmuş oluyor.
HİPER HESAPLA GETİRİ KAYBI YAŞANMAYACAK
VakıfBank müşterileri, 2011’den beri yürürlükte olan ve 2019 yılında revize edilen Hiper Hesap ürünüyle herhangi bir faiz kaybı olmadan istedikleri an mevcut döviz hesap getirilerini kaybetmeden TL’ye dönebiliyor. Daha çok günlük işlem yapma alışkanlığı bulunanların tercih ettiği bu hesap, müşterilere gecelik faiz getirisi sunarken TL’ye dönen müşterilere daha avantajlı faiz oranları uygulanıyor.
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