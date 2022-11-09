VakıfBank, İlbank'a set vermedi

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer

İlbank: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir (Sinem Bayazıt, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç)

VakıfBank: Buket Gülübay, Daalderop, Zehra Güneş, Carutasu, Bajema, Bahar Akbay (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Kübra Akman, Derya Cebecioğlu)

Setler: 19-25, 11-25, 15-25

Süre: 64 dakika (22, 21, 21)