Vakıfbank çalışma saatleri 2020

Vakıfbank şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank çalışma saatlerini araştırıyor. Corona Virüsü salgınına karşı önelem almak isteyen Vakıfbank'ın 9 maddelik destek paketini açıklamasının ardından "Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" soruları merak konusu oldu. İşte 2020 Vakıfbank çalışma saatleri...

VAKIFBANK MESAİ SAATLERİ 2020

Vakıfbank şubeleri sabah 09.00'da açılıyor. Bankada mesai akşam saat 17.00’da sona eriyor.

Vakıfbank; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

VAKIFBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Vakıfbank merkez binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Vakıfbank merkez şubesine 0216 724 10 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 724 39 09 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

Vakıfbank müşteri hizmetlerine ise 0850 222 07 24 numaralı telefonu tuşlayarak ulaşabilirsiniz.