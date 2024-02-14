Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
Karaman'da vakaya giden ambulansın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağı 5 kişi yaralandı
Karaman’da kaza yerine giden ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki otomobil, Karaman-Mersin çevreyolu jandarma kavşağında S.B. yönetimindeki ambulansla çarpıştı.
Fotoğraf: AA
Çarpışmanın etkisiyle ambulans şarampole devrilirken, otomobil sürücüsü O.K. ve aynı araçta bulunan H.G. araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Fotoğraf: AA
Yaralılardan O.K ve H.G. ile ambulans sürücüsü S.B, sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Fotoğraf: AA
O.K ve H.G’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu, ambulans personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan ambulansın merkeze bağlı Kurtderesi köyündeki kazaya gittiği öğrenildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.