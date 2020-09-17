Vakaların yükseldiği o kentte çocuk parkları 1 ay kapatıldı!

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ve Melikgazi İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere ilçede bulunan piknik alanları ile oto pazarı 15 gün, site içerisinde bulunan çocuk oyun alanları da dahil olmak üzere tüm oyun alanları bir ay süreyle kapatılmasına karar verildi.

PARKLARDAKİ SALINCAKLAR SÖKÜLDÜ

İHA'da yer alan habere göre verilen karar sonrasında Melikgazi ve Kocasinan ilçesindeki çocuk parklarındaki salıncaklar sökülerek, kaydırakların girişleri kapatıldı ve üzerine, "Covid-19 nedeniyle tüm oyun alanları kullanıma kapatılmıştır" yazısı asıldı. Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, "En büyük taşıyıcısı çocukların olduğunu bilim adamları açıklamıştı. Çocuk oyun parklarındaki oyun aletlerinin korona dönemi bitene kadar parkların kapatılmasını istemiştik.

"YETKİLİLER ÇAĞRIMIZA KULAK VERDİ"

Bizim bu çağrımıza yetkililer kulak verdiler. Oyun grup aletleri bir ay müddetle kapatıldı. İnşallah bu süreç lehimize sonuçlanır ve çocuklarımız tekrar oyun aletlerine kavuşurlar. Kayseri korona virüs artışında 5 ilden birisi. Dün itibariyle pandemi süreci başladı başlayalı 448 ev karantinaya alındı. 7 vatandaşımız vefat etti 16 vatandaşımız da yoğun bakımda tedavi görüyor" diye konuştu.