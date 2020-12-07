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Vakalar yüzde 125 arttı, Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından Hatay'da korona virüs vakalarının yüzde 125 arttığının açıklanmasının ardından vatandaşlar, tedbirlerin daha da arttırılmasını istedi

07.12.2020 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL
Vakalar yüzde 125 arttı, Hatay halkı tedbirlerin arttırılmasını istedi
Hataylılar önlemlerin arttırılmasını istiyor
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İHA

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin tarihi Uzun Çarşı için aldığı kapatma tavsiye kararına esnaf kısmen uyarken, bazı esnaf iş yerlerini açmaya devam etti. Ayrıca çarşıda yoğunluğun devam ettiği de gözlendi.
Vatandaşlar tedbirlerin sıkı bir şekilde arttırılması gerektiğini ve kesinlikle Hatay özelinde 14 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gerektiğini belirttiler.

Vatandaşların hala dışarıya çıktığını ve şehrin önemli noktalarında yoğunluk oluşturduklarına dikkat çeken vatandaşlar, tedbirlerin yetersiz kaldığını, daha ağır ve sıkı tedbirler getirilmesi gerektiğini belirttiler.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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