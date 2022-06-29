Vajina Kanseri Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Vajina Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Vajina Kanseri Nedir?

Vajina kanseri nedir diye sorgulandığında ilk olarak vajinada oluşan anormal hücreler diğer bir ifadeyle bölgedeki hücre değişimi olarak ifade edilmektedir. Bölgede hücrelerin değişime uğraması aslında kanser hücrelerin oluşması anlamına gelmektedir.

Fakat bazı durumlarda kanser hücreleri farklı bir yerde ortaya çıkıp vajinaya da yayılabilmektedir. Böyle durumlarda da vajinada kanser oluşmuş olmaktadır. Vajina kanseri düzenli jinekolojik muayeneden geçen kadınlarda kolay tespit edilebilen ve erken evrede tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Vajina Kanseri Neden Olur?

Vajina kanseri neden olur diye düşünenler için öne çıkan nedenler ve risk unsurlarını sizler için sıraladık;

Vajinaya HPV virüsünün bir diğer ifadeyle enfeksiyonunun yerleşmesi,

Kişinin birden çok cinsel partnerle birlikte olması,

Kadınların erken yaşlarda cinsel ilişkiye başlaması,

Tütün ve sigara tüketimi,

Gibi nedenler yüzünden vajina kanseri olabileceği gibi bunların hiçbiri olmadan da kişide vajina kanseri oluşabilmektedir.

Vajina Kanseri Nasıl Olur

Vajina kanseri nasıl olur diye düşünen pek çok kişi vardır. Vajina kanserinin oluşumu aşağıda sıralanan belirtilerle oluşmaktadır;

Kişide beklenmedik kanamaların olması ve son bulmaması,

Vajinada rahatsız edici kaşıntılar,

Vücutta siğiller ve geçmeyen yaraların çıkması,

Kasıkların ağrıması,

Vajinanın dışındaki bölgenin devamlı olarak kaşınması,

İdrar esnasında ağrılar,

Cinsel ilişkinin ağrılı olması,

Deri döküntülerinin oluşması.

Vajina Kanseri Nasıl Geçer?

Vajina kanseri nasıl geçer diye düşünenler için öncelikle kanserin hangi evrede olduğunun belirlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak kanserin yayıldığı bölge tespit edilir ve en uygun tedavi şekli uygulanır. Örneğin bazı durumlarda ameliyat çok daha fazla tavsiye edilmektedir. Bazen de ameliyat edilmesi mümkün değilse kemoterapi ve radyoterapiden destek alınmaktadır. Eğer kanser vajinada çok ilerlemişse ameliyatla beraber kemoterapi ya da radyoterapi de uzman hekimler tarafından tavsiye edilebilmektedir.

Vajina Kanseri Ölümcül Mü?

Vajina kanseri genel olarak ölümcül bir kanseri olarak görülmektedir. Ancak kanserin hangi evrede fark edildiği ve uygulanan tedavi şekline göre pek çok vajina kanseri vakasının olumlu sonuçlandığı da görülmüştür. Dolayısıyla her kanser türü gibi vajina kanserinde de erken teşhisinde önemli olduğu unutulmamalıdır.

Vajina Kanseri Belirtileri

Vajina kanseri belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber bazı temel belirtiler de bulunmaktadır. Vajina kanseri belirtileri arasında ilk öne çıkan geçmeyen vajinal kanamalardır. Tabi ki bütün kanamalar kişide vajina kanseri olduğunu göstermez. Dolayısıyla bunun tespit edilmesi jinekolojik muayene ile mümkündür. Diğer yandan vajinadan kötü kokan akıntılar da gelebilmektedir. Bazen bu akıntılar kanlı da olabilir. Her vakada görülmese de vajinada kitle de oluşabilmektedir.

Vajina Kanseri Tedavisi

Vajina kanseri tedavisi kanserin çeşidine, evresine ve ilerleyişine göre değişiklik göstermektedir. Vajina kanserinde en iyi tedavi şekli ameliyattır. Ancak her vakanın ameliyat edilmesi mümkün değildir. Böyle durumlarda uzman doktorlar radyoterapi ve kemoterapi tavsiye etmektedir. Önemli olan vajina kanserinin erken teşhis edilmesidir.

Vajina Kanseri Kaç Yaşında Olur?

Vajina kanseri kaç yaşında olur diye merak edenlere kesin bir yaşı olmadığını söylemek mümkündür. Fakat riskli yaşlar vardır. Örneğin 30’lu ve 60’lı yaşlar vajina kanseri için tehlikelidir. Bu yüzden kadınların her sene düzenli olarak jinekolojik muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Bütün kanser türlerinde olduğu gibi vajina kanserinde de erken teşhis kişi için yaşamsaldır.