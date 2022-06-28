Rahimde Kist Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Rahimde Kist Belirtileri ve Tedavisi

Rahimde Kist Nedir?

Uzmanların pek çoğu rahimde oluşan kistlerin önemli bir kısmının herhangi bir tedaviye gerek olmadan kendiliğinden yok olduğunu belirtmektedir. Ancak oluşan kistlerden bazıları yırtılabilmekte, bükülebilmekte ve rahatsız edici düzeyde genişleyip büyüyebilmektedir. Bunların sonucunda bu tarz kistler bölgede komplikasyon ve ağrılara yol açabilmektedir. Bazen kadınların regl döngüleri ve menopoz süreçleriyle bağlantılı olarak da kistler oluşabilmektedir. Uzmanlar pek çok kadının farkında olmadan rahminde kistlerin oluşup yok olduğunu da belirtmektedir. Bu tarz kistlere fonksiyonal kistler denilmektedir. Rahimde kist nedir diye sorulduğunda içi su dolu keseciklerden bahsedildiği bilinmektedir.

Rahimde Kist Belirtileri

Rahimde oluşan kistlerin önemli bir bölümü herhangi bir belirti göstermeden kendiliğinden yok olma eğilimi göstermektedir. Buna karşılık bazı kistlerde kişiye rahatsızlık vererek kendisini belli edebilir. Bu durumda rahimde kist belirtileri ancak kistin tipine bağlı olarak görülebilmektedir. Örneğin bazı kistlerde kadınların düzeni bozuk ve uzun süreli regl döngüleri yaşadığı bilinmektedir. Bazı durumlarda da kistlerin kişinin mesanesine baskı yaparak idrara çıkma sıklığını arttırması önemli belirtidir. Bazen de rahimde oluşan kistlerin boyutları çok küçük olup herhangi bir belirti göstermezler. Böyle durumlarda bunların doktorlar tarafından izlenmesi gerekmektedir. Bu tarz kistler kötü huylu olabileceği gibi çoğu da kendi kendine yok olmaktadır. Ağrılı, sancı yapan ve diğer organlara da zarar veren kistler belirtisiz olanlardan ayrılmaktadır. Rahimde oluşan kistlerin dışarıya belirti vermesi önemlidir. Fakat belirti vermediğinde bu tarz kistlerinden kendiliğinden yok olacağının kesin olduğunu söylemek mümkündür. Kişi herhangi bir baskı, ağrı ya da sancı hissettiğinde vakit kaybetmeden bir uzmanla görüşüp destek almalıdır.

Rahimde Kist Neden Olur?

Kistler rahimde oluşan bazen sıvı bazen de yarı katı şekilde görülen boşluklardır. Kistler her zaman kötü hücreli yani kanserli dokular içermezler. Fakat bazen kişileri rahatsız edebilir ya da bazı organlara zarar verebilirler. Rahimde kist neden olur diye merak edenlere genel olarak herkeste aynı olan ya da kesin bir nedeninin olmadığını söyleyebiliriz. Rahimde oluşan kistlerin pek çok nedeni olabilmektedir. Bazı kişilerin rahmi de kiste yol açabilmektedir. Bazen de post menopoz dönemlerinde rahimde kistler çıkabilmektedir. Genel olarak rahimde oluşan kistlerin genetik olduğu düşünülmektedir.

Rahimde Kist Nasıl Geçer?

Rahimde kist nasıl geçer diye merak edenlere öncelikle bu tarz kistlerin önemli bir kısmının kendiliğinden yok olduğunu söyleyebiliriz. Bazı durumlarda kadın doğum uzmanları bu kistlerin takibini yapmakta ve kist yok olmadığında medikal tedaviler önerebilmektedir. Ancak bazen ilaç tedavisi bu kistlerin yok olmasını sağlamadığı için cerrahi operasyon gerekebilmektedir. Kistlerin boyutu, diğer organlara zararı ve hücre yapısı tedavileri etkileyen unsurlar arasındadır.

Rahimde Kist Tedavisi

Rahimde kist tedavisi kistlerin tiplerine göre değişiklik göstermektedir. Bu kistlerin büyük bir bölümü zaten herhangi bir tedavi gerektirmeden kendi kendine yok olmaktadır. Bazen de medikal tedavi ve takip gerektirmektedir. Kistler kendi kendine geçmezse jinekologlar cerrahi operasyon tavsiye edebilmektedir.

Rahimde Kist Hamileliği Engeller Mi?

Rahimde kist hamileliği engeller mi diye korkuya kapılan kadınlar olabilir. Fakat uzmanlar bu tarz kistlerin çok büyük bir kısmının hamileliği engellemediğini ifade etmektedir. Çünkü bu kistlerin yumurtalık rezervlerine herhangi bir etkisi yoktur.

Rahimde Kist Patlarsa Ne Olur?

Rahimde oluşan kistler bazen patlayabilmektedir. Rahimde kist patlarsa ne olur diye merak edenlere bu durumda acil müdahalede bulunmanın gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Kişi eğer aniden midede bulantı, ateş, kanama gibi semptomlar fark ederse vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır.