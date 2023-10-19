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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş! - Trabzon haberleri

        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!

        Trabzon'da, metruk bir binada cesedi bulunan Gürcistan uyruklu 67 yaşındaki Banesha Mamisheva'nın, para karşılığı ilişkiye girmek için tartıştığı 49 yaşındaki Murat Baytar tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü, şüphelinin cinayetin ardından olay yerine 3 kez gidip, kadının yaşayıp, yaşamadığını kontrol ettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:41
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        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!
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        Trabzon'da olay, 10 Ekim'de Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın (67) cesedi, metruk bir binada polis ekiplerince bulundu.

        TAŞLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre otopside, kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürüldüğü belirlendi.

        CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

        Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mamisheva'nın son olarak cezaevinden izinli çıkan Murat Baytar ile görüştüğünü tespit etti. Baytar, cinayet şüphesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

        AYRINTILI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Hakkında 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şüphelinin sorgusunda, "Banesha Mamisheva ile yaklaşık 8 yıldır tanışıyoruz. Birkaç kez para karşılığında birlikte olmuştuk. O gün parkta alkol aldıktan sonra onunla buluştum.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Cinsel birliktelik yaşamak için daha önce gittiğimiz metruk eve gittik. Benden 250 TL istedi. Ben de 150 TL verdim; kabul etmedi. Tartıştık, yumruk atıp, daha sonra başına taşla vurdum. Paraları aldım, olay yerinden ayrıldım.

        "3 KEZ ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ KONTROL ETTİM"

        Olayın ardından 3 kez olay mahalline giderek, ölüp ölmediğini kontrol ettim" dediği belirtildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Baytar, tutuklandı.

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        #trabzon
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