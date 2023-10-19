Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!

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Trabzon'da olay, 10 Ekim'de Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın (67) cesedi, metruk bir binada polis ekiplerince bulundu.

TAŞLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ DHA'da yer alan habere göre otopside, kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürüldüğü belirlendi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mamisheva'nın son olarak cezaevinden izinli çıkan Murat Baytar ile görüştüğünü tespit etti. Baytar, cinayet şüphesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

AYRINTILI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Hakkında 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şüphelinin sorgusunda, "Banesha Mamisheva ile yaklaşık 8 yıldır tanışıyoruz. Birkaç kez para karşılığında birlikte olmuştuk. O gün parkta alkol aldıktan sonra onunla buluştum.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Cinsel birliktelik yaşamak için daha önce gittiğimiz metruk eve gittik. Benden 250 TL istedi. Ben de 150 TL verdim; kabul etmedi. Tartıştık, yumruk atıp, daha sonra başına taşla vurdum. Paraları aldım, olay yerinden ayrıldım. "3 KEZ ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ KONTROL ETTİM" Olayın ardından 3 kez olay mahalline giderek, ölüp ölmediğini kontrol ettim" dediği belirtildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Murat Baytar, tutuklandı.