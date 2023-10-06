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        Haberler Magazin Vahide Perçin'in kızını görenler şoke oldu! Meğer aynı dizide rol alıyorlarmış!

        Vahide Perçin'in kızını görenler şoke oldu! Meğer aynı dizide rol alıyorlarmış!

        ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin, son olarak kızıyla gündeme geldi. Ünlü ismin oyuncu Altan Gördüm'den olan kızıyla aynı dizide rol aldığını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:22
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          Kadrosunda Yusuf Çim, Mustafa Uğurlu, Selin Kahraman, Asena Girişken, Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide karakterini canlandıran usta oyuncu Vahide Perçin, son olarak kızıyla gündem oldu.

        • 2

          ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Güzide karakterine hayat veren Vahide Perçin, projede kızıyla birlikte rol alıyormuş.

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          Başarılı oyuncu Vahide Perçin'in kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de kariyerini annesi ve babası gibi oyunculuk alanına yönlendirmiş.

        • 4

          Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte rol almış. İkili şimdilerde Aldatmak projesinde rol alıyor.

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          İşte Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün kızı Alize Gördüm...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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