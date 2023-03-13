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V harfiyle başlayan hayvan isimleri: V harfi ile başlayan hayvan isimleri neler?

Türk alfabesinin yirmi yedinci harfi olan v harfi; çıkış yerine göre bakıldığında diş dudak ünsüzleri arasında yer almaktadır. Ses tellerinin titreşmesi sonucu sese dökülmesi sebebiyle, yumuşak ünsüz harflerden bir tanesi olarak değerlendirilen v harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? V harfiyle başlayan kaç tane hayvan var? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Giriş: 13.03.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
V Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: V Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
HABERTURK.COM

V harfi; ses yolunun daralması sonucu çıkarılabilen bir ses olduğu için sürekli ünsüzler sınıfında yer almaktadır. Peki, v harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? V harfi ile başlayan hayvanlar ve sahip oldukları özellikler nelerdir? İşte, tüm detaylar...

V Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

1928 yılında kabul edilen ve yürürlüğe giren Türk alfabesinde ü harfinden sonra, y harfinden ise önce gelen v harfi, harflerin kullanım sıklıkları incelendiğinde, düşük dereceli harfler ailesi içinde yer almaktadır. Türkçede bulunan birçok sözcükte, sözcüğün her yerinde bulunabilen v harfi, bu özelliğinden hareketle hayvan isimlerinin ilk harfi olarak da bulunabilmektedir. Herkes tarafından bilinen vaşaktan, daha az tanınan vombata kadar birçok hayvanın isminde v harfi yer almaktadır.

V Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Karalar üzerinde yaşayan hayvanlardan kuşlara ve balıklara kadar birçok hayvanın isminin baş harfinde v bulunmaktadır. Biz de bu başlık altında, bu hayvanlar arasında öne çıkan 10 tanesini sizler için listeledik. İşte, v harfi ile başlayan hayvanlar...

  • Vaşak
  • Van Kedisi
  • Vizon
  • Vombat
  • Vatoz
  • Vantuz Balığı
  • Vampir Yarasa
  • Valabi
  • Varanus
  • Vervet Maymunu

V Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Yukarıda listelemiş olduğumuz hayvanların her biri sahip oldukları farklı özellikleriyle birbirinden ayrılmaktadırlar. İçinde bulunduğu habitat, fiziksel özellikleri, beslenme ve diyet şekilleri ile birbirinden oldukça farklı olan bu hayvanların öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Vaşak: Kedigiller familyasının bir üyesi olan vaşak; her ne kadar fiziksel görünümü itibariyle kedileri andırsa da kedilerden yaklaşık olarak 5 kat daha ağır bir hayvandır. Etçil bir hayvan olan ve kendi içinde birden fazla alt türe ayrılan vaşaklar, genel olarak engebeli arazilerde ve ormanlık alanlarda yaşamaktadırlar.

Van Kedisi: İsmini, Van’a dayanan köklerinden alan Van kedileri; iki göz renginin birbirinden farklı olması sebebiyle oldukça dikkat çekmektedir. Bunun yanında oldukça iyi bir yüzücü de olan Van kedileri, tamamen beyaz olan tüylere sahiptirler.

Vizon: Sansargiller familyasının kuzey yarımküreye has bir türü olan vizonlar, bir gelincik türü olup Avrupa ve Amerika vizonu olarak iki ayrı grup içinde değerlendirilmektedirler. Doğal ortamında insanlardan uzak kalmayı ve saklanmayı tercih eden vizonlar yaşam alanları genellikle su kenarlarıdır.

Vombat: Avusturalya’ya özgü bir tür olan ve 1 metrelik bir boya sahip olan vombatlar, keseli hayvanlardır.

Vatoz: Kıkırdaklı balıklar ailesinin bir üyesi olan vatozlar, yassı bir gövdeye ve ince bir kuyruğa sahip olan balıklardır. Suların dibinde yaşayan karides, solucan ve istiridyeler ile beslenen vatozların ortalama yaşam süreleri 15 senedir.

Vantuz Balığı: Kafalarında vantuza benzer bir bölge bulunan ve ismini de buradan alan vantuz balıkları; bu sayede köpek balıkları, kaplumbağalar ve hatta gemilere yapışarak uzak yerlere göç edebilirler.

Vampir Yarasa: Amerika’ya has bir yerli tür olan vampir yarasalar; yaprak burunlular ailesine mensup bir yarasa türüdür.

Valabi: Kangurular ailesinin 30 farklı alt türünden bir tanesidir.

Varanus: Afrika, Asya ve Okyanusya’ya özgü bir sürüngen türüdür.

Vervet Maymunu: Eski Dünya maymunlarından bir tanesi olan vervet maymunları, uzun kuyrukları olan primatlardan bir tanesidir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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Y harfiyle başlayan hayvan isimleri
Y harfiyle başlayan hayvan isimleri
Ü harfiyle başlayan hayvan isimleri
Ü harfiyle başlayan hayvan isimleri
U harfiyle başlayan hayvan isimleri
U harfiyle başlayan hayvan isimleri

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