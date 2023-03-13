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Türk alfabesinde yer alan ince ünlülerden bir tanesi olmasının yanı sıra aynı zamanda yuvarlak ve dar bir ünlü olarak da tarif edilen ü harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? Ü harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Ü Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde u harfinden sonra, v harfinden ise önce gelen ü harfi birçok kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Harflerin kullanım sıklıkları incelendiğinde, düşük dereceli harflerden bir tanesi olduğu görülen ü harfi 6 farklı hayvan isminde de ilk harf olarak yer almaktadır.

Ü Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Türk alfabesinde yer alan çoğu harfle kıyaslandığında, ü harfi ile başlayan hayvan sayısının, diğer harflere nazaran sayıca daha az olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İsminin ilk harfinde ü sesine rastladığımız hayvan isimleri ise şu şekildedir:

Üveyik

Üç Parmaklı Karıncayiyen

Üvez Sineği

Üzgün Balığı

Üç Noktalı Gurami Balığı

Üç Dikenli Balık

Ü Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

Yeryüzünde yaşayan birçok hayvanla kıyaslandığında daha az bilinir olduğu açıkça görülen ü harfi ile başlayan hayvanlar hakkında birtakım bilgiler vermek yerinde olacaktır. Her biri farklı iklim ve yaşam alanlarında yaşayan, farklı şekillerde beslenen ve farklı ortalama yaşam sürelerine sahip olan bu hayvanların özelliklerini sizler için özetledik. İşte, ü harfi ile başlayan hayvanlar ve onların kendine has özellikleri:

Üveyik: Güvercingiller familyasına mensup bir kuş türü olan üveyikler; şirin, narin ve ürkek bir kuş türü olarak dikkat çekmektedir. Genellikle mavi, yeşil ya da gri renkte tüylere sahip olan üveyikler, Türkiye’de de oldukça sık görülmektedir. Çoğunlukla dağlık arazilerde yer alan ağaçları kendisine yuva ve yaşam alanı olarak seçmiş olan üveyikler; ayçiçeği, tahıl ve küçük böcekler ile beslenmektedirler.

Üç Parmaklı Karıncayiyen: Dört parmağa sahip olan karıncayiyenlerden ayırabilmek adına bu isimle anılan bu karıncayiyen türü, dişsiz memeliler arasında yer almaktadır. Orta ve Güney Amerika coğrafyasına özgü bir karıncayiyen türü olan üç parmaklı karıncayiyenler, karınca ve termitler ile beslenmektedirler.

Üvez Sineği: Bir tür sivri sinek olan üvez sinekleri, sahip oldukları ince bacaklar ve uzun dilleri ile dikkat çeken bir sinek türüdür. Boyutları 3 ila 9 milimetre arasında değişen bu sinekler, özellikle yaz aylarında insanları ısırmaları ile de bilinmektedir.

Üzgün Balığı: Kemikli balıklar ailesinin bir üyesi olan üzgün balıklarının yaşam alanları Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’dir. Üçgeni andıran kafa yapısı ve sivri burnuyla dikkat çeken üzgün balıkları, salyangozlar ve küçük kabuklular ile beslenen bir balık türüdür.

Üç Noktalı Gurami Balığı: Coğrafi kökeni Malezya olan ve hobi amaçlı akvaryumlarda da yetiştirilebilen üç noktalı gurami balığı, bitkili ve sığ sularda yaşamaktadır. Doğal ortamında hem etçil hem de otçul beslenen bu balıklar diğer balık türlerine karşı da barışçıl bir tutum içinde olmalarıyla bilinmektedir.

Üç Dikenli Balık: Dikence balığı olarak da bilinen bu balık türü, denizlerin kıyı kesimleri ve nehirlerin denize karışan noktalarında yaşamlarını sürdürürler.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram