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Kullanım sıklığı açısından incelendiğinde, alt orta derecede kullanılan harfler arasında yer alan u harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? U harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

U Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde t harfinden sonra, ü harfinden ise önce gelen u harfi; birçok kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Bu özelliğinden hareketle birçok isim ve kavramda ilk harf olarak da sıklıkla denk geldiğimiz u harfine, hayvan isimlerinde de rastlamaktayız. Herkes tarafından yakından bilinen uskumrudan, ona nazaran daha az tanınan ustura gagalı kuşa kadar yaklaşık 20 kadar hayvan türünün ismi u harfiyle başlamaktadır.

U Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Kıtalar üzerinde yaşayan canlılardan böcek türlerine kadar birçok hayvanın ismi u harfi ile başlamaktadır. Bu başlık altında da bu hayvanlardan 10 tanesini sizler için listeledik. İşte, u harfi ile başlayan hayvanlar…

Uskumru

Uğur Böceği

Un Güvesi

Urmiye Semenderi

Uluyan Maymun

Ulu Doğan

Ürkeklik

Ustura Balığı

Uçan Balık

Uyuz Böceği

U Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri

U harfi ile başlayan bu hayvanların her biri hem genetik hem de karakteristik açıdan birbirilerinden farklılardır. Farklı canlı familyalarına bağlı olan bu hayvanlar, gerek yaşam alanları gerek beslenme şekilleri gerekse de sahip oldukları fiziksel özellikleri ile birbirinden ayrılmaktadır. Şimdi gelin hep birlikte yukarıda sıralamış olduğumuz 10 hayvanın özelliklerine göz atalım:

Uskumru: Uskumrugiller familyasına mensup bir deniz balığı olan uskumrular, 30 ila 35 santimetre boya sahip olan canlılardır. Sahip olduğu protein ve vitamin değerleri açısından ekonomik olarak da önemli bir deniz ürünü olan uskumrunun besin değeri, oldukça yüksektir.

Uğur Böceği: Oldukça renkli bir böcek türü olan uğur böcekleri, iyi uçan canlılar arasında yer almaktadır. 1 santimetre gibi bir boyuta ulaşabilen bu böcek türü yumurtlayarak çoğalmaktadır.

Un Güvesi: Yassı ve kahverengi bir yapıya sahip olan un güveleri, genel olarak tahıl ürünlerinin yer aldıkları depolarda yaşamayı tercih ettikleri için bu isimle anılmaktadırlar. Işığa oldukça duyarlı olan bu güve türü, rahatsız edilmesi halinde ise hızlıca kaçar.

Urmiye Semenderi: Türkiye, İran ve Irak coğrafyasında yaşayan bu semender türünün boyu 20 santimetreye kadar varabilmektedir.

Uluyan Maymun: Yeni Dünya maymun cinslerinden birisi olan uluyan maymunlar; çıkardıkları yüksek ses sebebiyle bu ismi almışlardır. Kendi içinde de 15 alt türe ayrılan bu maymun türünün yaşam alanı ise Güney ve Orta Amerika ormanlarıdır.

Ulu Doğan: Doğangiller ailesinin oldukça iri bir türü olan ulu doğanlar, açık otlaklar ve ağaçlarda yaşayan bir canlı türüdür.

Ürkeklik: Hazar kekliği adıyla da bilinen ürkeklikler, 50 ile 60 santimetre gibi bir boyuta ulaşabilmektedirler.

Ustura Balığı: Bir diğer adı fare balığı olan bu balık türü, ağız bölgesinde bulunan sivri dişleri sebebiyle bu isimle anılmıştır.

Uçan Balık: Akdeniz’e özgü bir balık türüdür.

Uyuz Böceği: İnsanlarda ve köpeklerde uyuz hastalığına yol açan bir böcek türüdür.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram