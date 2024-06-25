Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti - Son haberler | Son dakika haberleri

        Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti!

        Sakarya'da, cezaevinden izinli çıkan Volkan Sağıroğlu'nu bungalov işletmeciliği yaptığı tesiste çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Cenk Ö., jandarma tarafından yakalandı. Kendisi gibi bungalov işletmesi olan Sağıroğlu'nu vurduktan sonra 112'yi arayarak ihbarda bulunduğu belirtilen Cenk Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:43 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde olay, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'ndeki Cenk Ö.’nün bungalov işletmeciliği yaptığı iş yerinde meydana geldi.

        İKİSİ DE BUNGALOV İŞLETMECİSİYDİ

        DHA'da yer alan habere göre cezaevinden izinli çıkan bungalov işletmecisi Volkan Sağıroğlu, kendi işletmesinin yanında bulunan meslektaşı Cenk Ö.’nün yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Cenk Ö., tabancayla Sağıroğlu'nu tabancayla vurarak öldürüp, kaçtı.

        ZANLI YAKALANDI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Cenk Ö.’yü gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        NAKİL ÖNCESİ 15 GÜN İZİN VERİLMİŞ

        Cenk Ö.’nün iş yerinde Sağıroğlu’nu vurduktan sonra 112’yi arayarak ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

        Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Volkan Sağıroğlu'nun son olarak ‘hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı, bulunduğu Ferizli Kapalı Cezaevi’nden açık cezaevine nakli öncesi 15 gün izin verildiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Habertürk Anasayfa