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        Haberler Gündem Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı - Güncel haberler

        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı

        Rize'de bir kişinin çalınmaması için banka kapısına kilitlediği bisiklet nedeniyle içeride bulunan personel mahsur kaldı. Bisikletin sahibine ulaşılamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:13
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        Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı
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        Olay dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde yer alan özel bir bankada meydana geldi.

        Kimliği belirlenemeyen bir kişi, çalınmasından endişe ettiği bisikletini bankanın cam kapı koluna kilitledi. Kimliği belirsiz kişi bisikletini bırakıp, kapalı sandığı bankanın çevresinden uzaklaşırken, içeride çalışan personel dışarı çıkamadı.

        Mesaisi biten banka personeli, çevredekilerin bisikletin sahibine ulaşılmasını isterken, yaklaşık 1 saat boyunca bankada mahsur kaldı. Bisikletin sahibine ulaşılamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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