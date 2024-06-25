Beşiktaş, Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Rafa Silva ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından ikinci transferini Benfica forması giyen Rafa Silva ile yaptı.
KAP'A BİLDİRDİ
Beşiktaş, Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını saat 19.03'te KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve Portekiz temsilcisinden ayrılan Rafa Silva transferini bitirdi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın bu akşam 20:30'da İstanbul'a gelecek. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Rafa Silva'nın transferi için dün gece Lizbon'a gitti.
Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva 2016'da 16 milyon Euro'ya Braga'dan transfer edilmişti.