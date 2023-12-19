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        Haberler Yaşam Uzungöl karla kaplandı

        Uzungöl karla kaplandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:46
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          Trabzon'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

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          Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de akşam başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, kar kalınlığı 5 ila 10 santimetre arasında değişiyor.

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          Yoğun geçen turizm sezonunun ardından sessiz günler geçiren Uzungöl'e gelen az sayıdaki ziyaretçi, karın tadını çıkardı.

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          Soğuk havaya rağmen gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, seyir terasında vakit geçirdi.

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          Öte yandan, Uzungöl ve çevresindeki karla kaplı ormanlar drone ile görüntülendi.

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