Uzungöl karla kaplandı
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı
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Trabzon'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
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Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de akşam başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Uzungöl'de, kar kalınlığı 5 ila 10 santimetre arasında değişiyor.
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Yoğun geçen turizm sezonunun ardından sessiz günler geçiren Uzungöl'e gelen az sayıdaki ziyaretçi, karın tadını çıkardı.
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Soğuk havaya rağmen gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, seyir terasında vakit geçirdi.
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Öte yandan, Uzungöl ve çevresindeki karla kaplı ormanlar drone ile görüntülendi.
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