Yolculuklarda mide bulantısını engellemek için bunlara dikkat: Yol tutmasına ne iyi gelir?
Uzun yolculuklar, seyahat etmeyi sevenler için bile zaman zaman zorlu geçebilir. Özellikle yol tutması ve mide bulantısı, bu keyifli anları kabusa dönüştürebilir. Ancak, doğru önlemlerle bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün. Yolculuklarda rahat ve konforlu hissetmek için uygulayabileceğiniz bazı etkili yöntemleri sizin için derledik. İşte detaylar!
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Tatil planları yaparken veya iş seyahatine çıkarken uzun yolculukların kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Ancak, yol tutması ve mide bulantısı gibi problemlerle karşılaşmak, bu yolculukları çekilmez hale getirebilir. Neyse ki, bazı basit ama etkili ipuçları sayesinde bu sorunların üstesinden gelmek ve yolculuğunuzu keyifli hale getirmek mümkün. İşte yol tutmasının önüne geçmenin yolları!
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YOL TUTMASI NEDİR?
Yol tutması, gözleriniz, iç kulağınız ve vücudunuz beyninize çelişkili mesajlar gönderdiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Vücudunuz hareketsiz kaldığında ama bir araç tarafından hareket ettirildiğinizde, örneğin bir arabaya bindiğinizde veya bir teknenin güvertesinde durduğunuzda bu durum ortaya çıkabilir.
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Bazı insanlar video oyunları ve sanal gerçeklik oyunları oynarken bir tür yol tutmasına yakalanabilir (sanal yol tutması veya VMS). Belirtiler arasında mide bulantısı, soğuk terler dökme veya baş ağrısı yer alır. Neyse ki, yol tutmasını önlemenin veya semptomlarını hafifletmenin yolları bulunuyor.
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YOL TUTMASININ NE GİBİ BELİRTİLERİ VARDIR?
Yol tutması semptomları yavaşça gelişebilir veya bir anda ortaya çıkabilir. Yaygın semptomlar şunları içerir:
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Baş dönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, sinirli hissetme, mide bulantısı ve kusma, hızlı nefes alma veya hava alma ihtiyacı hissetme, normalden daha fazla salya akması, terleme.
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YOL TUTMASI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Bu durumun 2 ila 12 yaş arası çocukları etkileme olasılığı yetişkinlere göre daha yüksektir. Diğer risk faktörleri şunlardır:
Ailede araç tutması geçmişi olması, benign paroksismal pozisyonel vertigo (bppv) gibi iç kulak rahatsızlıkları, adet dönemleri, migren baş ağrıları, parkinson hastalığı, hamilelik.
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YOL TUTMASININ KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?
Genel olarak, araç tutması ciddi sağlık sorunlarına neden olmaz. Ancak bazı durumlarda, insanlar araca binmedikleri halde mide bulantısı hissetmeye ve kusmaya devam ederler. Aşırı kusma dehidrasyona ve düşük kan basıncına (hipotansiyon) neden olabilir.
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ARAÇ TUTMASI ŞİKAYETLERİNİ NASIL HAFİFLETEBİLİRİM?
Araç tutması semptomlarını ortadan kaldıramayabilirsiniz, ancak aşağıdaki ipuçları daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir:
Biraz temiz hava alın: Eğer bir araç içindeyseniz, camınızı açın. Uçaktaysanız, havalandırma deliklerini serin havayı size doğru üfleyecek şekilde yönlendirin.
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Bakışlarınızı başka yöne çevirin: Kitap okuyorsanız, kitabınızı, telefonunuzu veya tabletinizi bir kenara koyun ve uzaktaki nesnelere veya ufka bakın.
Geriye yaslanın: Yapabiliyorsanız, koltuğunuzu geriye yaslanacak şekilde hareket ettirin ve gözlerinizi kapatın.
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Bir şeyler için: Zencefil çayı veya zencefilli gazoz yudumlamak midenizi yatıştırabilir.
Tatlı bir şeyler deneyin: Nane veya zencefilli şekerler kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.
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YOL TUTMASINI ÖNLEYEBİLİR MİYİM?
Taşıt tutmasını önleyemeyebilirsiniz, ancak küçük bir planlama, şiddetli semptomlar yaşama olasılığınızı azaltmak için size uzun bir yol kat ettirecektir. Örneğin, yolculuk sırasında yüzünüzü karşıya çevirebileceğiniz bir koltuk bulun. Nasıl seyahat ediyor olursanız olun, oturduğunuz yer size yardımcı olabilir.
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Tekne: Teknenin ortasında üst güvertede oturun.
Otobüs: Pencere kenarı bir koltuk seçin.
Araba: Ön yolcu koltuğuna oturun.
Yolcu gemisi: Geminin önüne veya ortasına doğru bir kabin ayırtın. Mümkünse, daha düşük bir seviyede, suya daha yakın bir yer seçin.
Uçak: Kanat bölümünde oturun.
Tren: Öne bakan bir pencere kenarı seçin.
Kaynak: Cleveland Clinic
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