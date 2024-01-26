Uzun süre bilgisayar başında kalmak skolyozu tetikliyor

Prof. Dr. Ceylan, "Günümüzde daha fazla dijital cihazlarla vakit geçiriyoruz. Tabii bu cihazlarla geçirmiş olduğumuz süre çok artarsa, duruş pozisyonunu düzeltmemiz gerekiyor. Saatlerce öne doğru eğilerek kambur bir şekilde kalacak olursak omurga üzerinde olumsuz etkiler yapacaktır. Saatlerce bilgisayar başında ders çalışması gereken bir genç için düşündüğümüzde ders arasında sırt kaslarını güçlendirici egzersizler yaparsa ya da ev işlerinde annesine, babasına yardımcı olursa bu problem oluşturmayacak, sırt kasları güçlü kaldığı için geçici olarak kambur durması omurgasında değişiklik yapmayacaktır. Ama uzun süre kambur pozisyonda kalıp hem de kasların zayıf kalmasını, güçlenmesini sağlamadığımız zaman bunun kalıcı bir şekilde kamburluğa sebebiyet verme ihtimali her zaman var" dedi.