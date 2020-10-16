Çay saatlerinin vazgeçilmezi kek çeşitlerinden, üzümlü cevizli olanını paylaşmak istiyorum. Ağıza hem yumuşak, hem de çıtırlı lezzet bırakan, muhteşem kabarmış bu güzel keki sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

ÜZÜMLÜ CEVİZLİ KEK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

ÜZÜMLÜ VE CEVİZLİ KEK YAPILIŞI

Afiyet olsun…

PÜF NOKTALARI