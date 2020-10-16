Çay saatlerinin vazgeçilmezi kek çeşitlerinden, üzümlü cevizli olanını paylaşmak istiyorum. Ağıza hem yumuşak, hem de çıtırlı lezzet bırakan, muhteşem kabarmış bu güzel keki sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.
ÜZÜMLÜ CEVİZLİ KEK İÇİN GEREKEN MALZEMELER
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı yoğurt
- Yarım limonun kabuğunun rendesi
- Çay kaşığının ucu ile tarçın
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı kuru üzüm
- 1 su bardağı ceviz
ÜZÜMLÜ VE CEVİZLİ KEK YAPILIŞI
- Öncelikle kuru üzümleri ayıklıyoruz.
- Üzerine kaynar su dökerek, biz keki hazırlayana kadar bekletiyoruz.
- Oda sıcaklığındaki yumurtaları ve şekeri, bir kabın içinde mikser yardımı ile beyaz köpük olana kadar çırpıyoruz.
- Yağ, yoğurt, tarçın ve limon kabuğu rendesini ilave edip, çırpmaya devam ediyoruz.
- Elediğimiz unu, vanilya ve kabartma tozu da ekleyip, iyice karışana kadar çırpıyoruz.
- Üzümleri süzüp, kağıt havlu yardımı ile güzelce suyunu alıyoruz.
- Bir tabağa koyup üzerini hafifçe unlayıp, sallıyoruz ki her tarafına un değsin.
- Kek karışımının içine, unlanmış üzümleri ve cevizleri ekleyerek, kaşıkla bir iki defa hafifçe karıştırıyoruz.
- Yağlayıp, un serptiğimiz kek kalıbına karışımı döküyoruz.
- 180 derecede, üzeri pembeleşene kadar pişiriyoruz.
- Piştiğini anlamak için kürdan testi yaparsanız daha sağlıklı olacaktır.
- Fırından çıktıktan sonra 10-15 dakika kendini çekmesi için bekletiyoruz.
- Sonra kalıptan çıkarıyoruz, yoksa parçalanır.
- Hafif soğuduğunda, üzerine pudra şekeri serpip süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun…
PÜF NOKTALARI
- Üzümleri hafif unlamazsanız dibe çöker.
- 30 dakikadan önce fırını açarsanız, kekiniz çöker.
- Kekinizin pişip pişmediğini anlamak için fırını açıp, kekinizin içine kürdanı batırın. Tertemiz çıkarsa pişmiş demektir.
- Üzümleri attıktan sonra çok karıştırmayın, hafifçe dağıtın yeter.
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