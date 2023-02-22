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Üzüm Çekirdeği Nasıl Tüketilir?

Üzüm çekirdeği doğrudan tüketilebilir. Üzüm yerken çekirdeğinin çıkarmadan bir bütün halinde tüketebilirsiniz. Dilerseniz çekirdeği üzümden çıkartıp kurutabilirsiniz. Kurutulmuş olan üzüm çekirdeğini toz haline getirdikten sonra yoğurt ya da bala karıştırarak yiyebilirsiniz. Çekirdeği çiğneyerek de tüketebilirsiniz. Tüketim alternatifleri yönünden zengin olan üzüm çekirdeğini nasıl yiyeceğiniz size kalmış. Üzüm çekirdeğinin günlük bir tatlı kaşığı kadar tüketimi önerilir. Yediğimiz besinlerin miktarları da en az ne yediğimiz kadar önemlidir.

Üzüm Çekirdeği Yenir Mi?

Bazı meyvelerin çekirdeği içerisinde yer alan toksin maddelerden dolayı yemeğe elverişli değildir. Ancak üzüm çekirdeği uygun dozlarda tüketilebilir. Herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak aşırı miktarlarda tüketimi istenmeyen yan etkilere ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Bu yüzden üzüm çekirdeğinin tüketirken aşırıya kaçmamaya özen gösterilmelidir.

Üzüm Çekirdeği Tozu Nelere İyi Gelir?

Kara üzüm çekirdeklerinin toz haline getirilmesiyle elde edilen bu besin özellikle iltihaplara karşı fayda sağlamaktadır. Başlıca faydaları:

Üzümde bulunan c vitamini bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı korur.

Kolajen etkisiyle yaşlanmayı geciktirir.

Sivilce oluşumunu önler.

Saç köklerini güçlendirir.

Saçları onarır ve saç dökülmelerini engeller.

Zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bu sebeple kanserli hücrelerle savaşır.

Kanınızı temizler.

Romatizma ağrılarını dindirir.

Göz sağlığını korur.

Stresi bertaraf eder, vücudu rahatlatır.

Bağırsaklar florasını korur.

Diş eti problemlerini giderir.

Kalp sağlığını korur.

Kan şekerini dengeler.

Üzüm Çekirdeği Tozu Nasıl Kullanılır?

Üzüm çekirdeği tozunu dilerseniz aktarlardan hazır olarak temin edebilirsiniz. Evde yapmak isteyenler için ise gereken malzemelerin başında blender gelmektedir. Çünkü blender yardımıyla çekirdekler toz haline getirilir. Üzüm çekirdeği tozunun tadını yoğurt, bal ya da içeceklere katarak yumuşatabilirsiniz. Üzüm çekirdeğinin öğütülmesi sonrasında elde edilen tozun besleyicilik değeri oldukça yüksektir. Tam olarak öğütüldüğünden emin olmak gerekir. Çünkü tam olarak öğütülmeyen tozun midede hazmı zordur. Ayrıca tozun bağırsakları hızlandırıcı özelliği bulunmaktadır. Bu sebeple fazla tüketiminde ishal tarzı problem doğurabilir.

Üzüm Çekirdeği Tozu Kansızlığa İyi Gelir Mi?

Pek çok hastalığa şifa kaynağı olan üzüm çekirdeği tozu içerdiği bileşenler sayesinde sağlıklı hücre sayısını arttırır. Düzenli olarak tüketildiği takdirde üzüm çekirdeği tozu kansızlık problemine iyi gelmektedir.

Kara Üzüm Çekirdeği Tozu Kilo Aldırır Mı?

Kara üzüm çekirdeği tozu düşük kalorili besinler arasında yer almaktadır. Kalori oranı oldukça düşüktür. 1 tatlı kaşığı kadar üzüm çekirdeği 28 kaloriye denk gelmektedir. Bu sebeple kara üzüm çekirdeği diyet listelerinde yer almaktadır. Tokluk hissini arttırır, açlık krizlerinin önüne geçer. Bağırsakların çalışmasında etkin rol oynar ve metabolizmayı hızlandırır. Kısacası üzüm çekirdeği tozunun kilo aldırıcı değil, kilo verdirici etkisi bulunur.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk