AĞLADIĞIMIZDA VÜCUDUMUZDA NELER OLUR?

Kal - Savaş yöntemi: Eğer bu sistem hiper moda geçerse, karşılaşılan durumda vücudunuz savaşmanızı veya kaçmanızı kolaylaştıracak şekilde tüm vücudunuza oksijen akışı sağlar. Oksijeni tüm kaslarınıza iletmek için de nefes almanıza ihtiyaç duyulur.

Burun akar: Ağladığımızda vücudumuzda bulunan lakrimal bezleri devreye girer ve gözyaşı üretimi başlar. Gözyaşlarımız, burnumuza açılan gözyaşı kanallarından geçer ve burada mukoza ile karışır. Bu durum burnumuzun akmasına sebep olur.

Nefes değişimi: Ağladığımız zaman vücudumuzda meydana gelen bir başka değişim ise nefesimizde görülür. Çok şiddetli bir rahatsızlık durumunda olduğu gibi ağlama sırasında da nefes "kesik kesik" diye tarif edilen bir şekle girer. Hıçkırıklarla derin nefes alma çabasının kesintiye uğraması, nefeslerin kısalmasına neden olur.