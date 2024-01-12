Uzmanlar uyarıyor! Uzun süre oturmak vücuda zarar veriyor!

Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, fiziksel sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Uzun süreli oturma alışkanlığı, birçok sağlık sorununa davetiye çıkarabilir. Bu noktada, uzmanlar tarafından yapılan uyarılar, oturmanın zararlarını vurgulayarak insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.