Uzmanlar uyarıyor! Tuvalette telefon kullanmak ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor!

AMELİYAT GEREKTİREBİLİR

Johns Hopkins Tıp Fakültesi ve Cleveland Clinic, makat çatlağı ve hemoroidin çok can yakıcı ve tehlikeli olduğu konusunda uyarılar yaparken en büyük problemin de rektum sarkması olduğu belirtiliyor. Bunun yanında Dr. Sethi konuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "En ciddisi rektumun sarkması. Yetişkinlerde bunu iyileştirmek için ameliyat gerekebilir" diyor.