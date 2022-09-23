'Kombi bakımını ihmal etmeyin'

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Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, "Kombi bakımını uzman yetkili servise yaptırın" uyarısında bulundu. Kombilerin bakımı ve kullanımının, can güvenliğinin yanı sıra bütçeler açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Başkır ısı yalıtımı, cihaz seçimi ve kombi bakımıyla yüksek verim alınırken, enerji tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

Yetki belgesi olmayan kişilerin kombiye kesinlikle müdahale etmemesi gerektiğini aktaran Başkır, "Bakımı yapılmayan kombiler sadece yüksek enerji sarfiyatına neden olmakla kalmıyor, güvenlik riski de oluşturuyor. Kombinin periyodik bakımının yılda en az bir kez yetkili servis tarafından kış mevsimi öncesi veya sonunda olmak üzere yaptırılması gerekiyor. Senede bir kez yapılmasını tavsiye ettiğimiz periyodik bakım ile kombinin yoğun kullanım dönemi ortasında arızalanma ihtimali en aza indiriliyor. Bunun yanı sıra bakımı yapılmış bir cihaz, bakımı yapılmamış bir cihaza göre daha az yakıt tüketiyor. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. Kombi bakımlarının düzenli yapılması hem cihazınızın ömrünü uzatıyor hem de çevreyi ve bütçenizi koruyor." dedi.