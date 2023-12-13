Uzmanlar uyarıyor! Dilinizin rengi sağlığınız hakkında ipucu veriyor!

Dilinizin rengini ve şeklini iyi gözlemlemek, sağlığınız hakkında önemli ipuçları verebilir. Dilinizi düzenli olarak kontrol ederek, olası sağlık sorunlarını erken teşhis edebilir ve tedaviye başlayabilirsiniz. Harvard Diş Hekimliği Okulu Ağız Sağlığı Politikası ve Epidemiyoloji Bölümü'nde protez uzmanı olan Dr. Tien Jiang'a göre, dil aslında vücudunuzun sağlık durumu hakkında size çok şey söyleyebilir.