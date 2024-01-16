Uzmanlar uyardı! Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 97’ye ulaştı

Viral enfeksiyonların görülme sıklığı arttı. Uzmanlar, yoğun bakımların doluluk oranının yüzde 97'lere ulaştığını açıkladı. 29 Mayıs Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Metin Akbaba, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara “enfeksiyonlardan nasıl korunuruz” sorusunu Habertürk’e yanıtladı.

“KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN”

FOTO: İHA

Prof. Dr. Ateş Kara risk grubundaki hastalara değinerek "Özellikle risk gruplarında; büyüklerimizde, kalp hastalarında ve akciğer hastalığı olanlarda çok ağır geçiyor. Özellikle risk grubunda olanlarımızın kendini koruması, ellerini yıkamaları, kalabalık ortamlardan en azından bu enfeksiyon hastalıklarının çok yoğun görüldüğü dönemlerde uzak durmaları önemli." şeklinde konuştu.

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“MASKE ŞART”

Dr. Metin Akbaba ise son zamanlarda yoğun bakımlarının doluluk oranının yüzde 97’ye ulaştığını ifade etti. Akbaba, “Ciddi bir anlamda bir artış görüldü. Maskeyle korunmak önemli. Toplumsal alanlarda bunlara dikkat ettiğimiz müddetçe diğer enfeksiyonların azalması gözle görüldüğü derecede görülecektir. dedi.