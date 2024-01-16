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        Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Çağın Hastalıkları Uzmanlar uyardı! Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 97’ye ulaştı

        Uzmanlar uyardı! Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 97’ye ulaştı

        Viral enfeksiyonlar nedeniyle yoğun bakım üniteleri dolmaya başladı. Doktorlar, hastaları kabul etmekte zorlanıyor. Kimi hastalığı hafif atlatırken, risk grubunda olanlar için durum kritik olabiliyor. Uzmanlar tedavi sürecine ve neler yapılması gerektiğine ilişkin Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu.

        dtopcu@haberturk.com
        Giriş: 16.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:42
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        Yoğun bakım üniteleri doldu!
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        Viral enfeksiyonların görülme sıklığı arttı. Uzmanlar, yoğun bakımların doluluk oranının yüzde 97'lere ulaştığını açıkladı. 29 Mayıs Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Metin Akbaba, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara “enfeksiyonlardan nasıl korunuruz” sorusunu Habertürk’e yanıtladı.

        “KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN”

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Prof. Dr. Ateş Kara risk grubundaki hastalara değinerek "Özellikle risk gruplarında; büyüklerimizde, kalp hastalarında ve akciğer hastalığı olanlarda çok ağır geçiyor. Özellikle risk grubunda olanlarımızın kendini koruması, ellerini yıkamaları, kalabalık ortamlardan en azından bu enfeksiyon hastalıklarının çok yoğun görüldüğü dönemlerde uzak durmaları önemli." şeklinde konuştu.

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        “MASKE ŞART”

        Dr. Metin Akbaba ise son zamanlarda yoğun bakımlarının doluluk oranının yüzde 97’ye ulaştığını ifade etti. Akbaba, “Ciddi bir anlamda bir artış görüldü. Maskeyle korunmak önemli. Toplumsal alanlarda bunlara dikkat ettiğimiz müddetçe diğer enfeksiyonların azalması gözle görüldüğü derecede görülecektir. dedi.

        “AŞI YAPILMALI”

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Prof. Dr. Necmettin Ünal da “Bunu azaltmanın yolu da yoğun bakımlara almaktan ziyade hasta olunmasını engellemekten geçiyor. Aşı olayının yeniden yaygın olarak yapılmasını sağlamamız gerekiyor.” diye konuştu.

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        #yoğun bakım üniteleri
        #haberler
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