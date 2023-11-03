Uzmanlar 7 içecekten uzak durulması gerektiğini açıkladı!
Günümüzün en çok tercih edilen içeceklerinin içerisinde yer alan katkı maddeleri ve yüksek şeker oranları çeşitli sağlık oranlarına neden olabiliyor
- 1
BUZLU LATTE
Birçok uzmana göre günümüzün popüler içeceklerinden birisi olan buzlu latte sağlığa zararlı etkileri içerisinde barındırıyor. Buzlu latte de yer alan yüksek orandaki şeker kahveli içeceği oluşturan ana maddelerden birisi. Bazı buzlu lattelerin içerisinde bir kutu koladan bile daha yüksek şeker bulunabiliyor.
- 2
FRAPPUCCİNO
Bilim insanları Frappuccinoların ve diğer tatlı kahvelerin tatlı yağlardan oluştuğunu bu nedenle insan sağlığı için ciddi tehditler barındırdığını belirtiyor. Şeker şurupları ve krema gibi doymuş yağlardan oluşan içecek vücutta insülin hormonunun artmasına ve aşırı yağ depolanmasına neden oluyor.
- 3
MEYVE SUYU
Hazır üretilen meyve sularının içerisinde yer alan şeker miktarı ve katkı maddeleri sağlığı tehdit edebiliyor. Uzmanlar şeker dahil herhangi bir katkı maddesi içermeyen meyve sularının tercih edilmesi gerektiğini dile getiriyor.
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- 4
BUZLU ÇAYLAR
Buzlu çayların içerisinde yer alan yüksek şeker sağlığa zararlı içecekler kategorisinde yer almasını neden oluyor. Uzmanlar, yüksek oranda şeker içeren bu içeceklerin aşırı tüketilmesi halinde metabolik sendrom ve tip 2 diyabetin ilerlemesine neden olabileceğini belirtiyor.
- 5
TATLI KOKTEYLLER
Tatlı kokteyllerin içerisinde yer alan alkol ve fruktoz şurupları ciddi karaciğer rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Uzmanlar bu içeceklerin karaciğerin toksinleri filtreleme yeteneğini tehlikeye attığını ve fruktozun glikoza dönüşümünü engellediğini ifade ediyor. Bu durum karaciğerin detoks yapma özelliğini kaybetmesine, vücutta yağ depolanmasına ve karaciğer yağlanmasna neden olabileceği vurgulanıyor.
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ENERJİ İÇECEKLERİ
Genellikle spor ve egzersiz sırasında kullanılan enerji içecekleri vücuda fayda sağlayan tüketim ürünleri olarak pazarlanıyor. Ancak uzmanlara göre sağlığa en çok zarar veren içeceklerden birisi. Aşırı kafein ve uyarıcılar nedeniyle yüksek kan basıncı, stres ve uyku problemlerine yol açabiliyor.
Bunun yanı sıra mide bulantısı ve baş ağrısı gibi yaygın yan etkilere neden oluyor. Ayrıca enerji içecekleri özellikle bağırsak ve beyin sağlığı için tehdit oluşturan yapay tatlandırıcılar içeriyor.
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- 7
GAZLI İÇECEKLER
Gazlı içeceklerin insan sağlığına son derece zararlı olduğu uzun zamandır biliniyor. Hem yüksek kalorili olmaları hem de şeker oranları nedeniyle insülin direncini artıyor ve kalp-damar hastalıklarına sebep oluyor.
Kaynak: Independent