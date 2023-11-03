Uzmanlar 7 içecekten uzak durulması gerektiğini açıkladı!

ENERJİ İÇECEKLERİ

Genellikle spor ve egzersiz sırasında kullanılan enerji içecekleri vücuda fayda sağlayan tüketim ürünleri olarak pazarlanıyor. Ancak uzmanlara göre sağlığa en çok zarar veren içeceklerden birisi. Aşırı kafein ve uyarıcılar nedeniyle yüksek kan basıncı, stres ve uyku problemlerine yol açabiliyor.

Bunun yanı sıra mide bulantısı ve baş ağrısı gibi yaygın yan etkilere neden oluyor. Ayrıca enerji içecekleri özellikle bağırsak ve beyin sağlığı için tehdit oluşturan yapay tatlandırıcılar içeriyor.