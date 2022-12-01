Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Uzman öğretmen maaş hesaplama 2022-2023: MEB Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar, kaç para olacak? Uzman ve başöğretmen maaşları ne kadar oldu?

Uzman öğretmenlik maaşları ve maaş farkı açıklandı!

Uzman öğretmenlik maaş farkı sorgulamaları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Meslekte 10 yılı aşan ve uzman öğretmen olmak isteyen kişiler veya uzman öğretmenlikten başöğretmenliğe geçiş yapmak isteyenler maaş hesaplamalarına başladı. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

Giriş: 01.12.2022 - 08:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Öğretmen Kariyer Basamakları sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla uzman öğretmen maaş farkı araştırmaları hız kazandı. İşte uzman öğretmenlik maaşları ve maaş farkı hakkında merak edilenler...

  • UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

    Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

  • UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

    Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız." açıklamalarında bulundu.

  • UZMAN ÖĞRETMEN TAZMİNATI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı. 2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır. Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılındna itibaren geççerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabilir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.