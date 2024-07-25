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        Haberler Müzik Uzi ve Güneş: Bizim için unutulmaz bir konser deneyimi olacak

        Uzi ve Güneş: Bizim için unutulmaz bir konser deneyimi olacak

        Gelmiş geçmiş en büyük müzik karşılaşmalarından biri olan Red Bull SoundClash için düzenlenen etkinlikte ünlü isimler Uzi ve Güneş, 2 Ağustos'ta Volkswagen Arena'da gerçekleşecek büyük karşılaşmanın tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinliğin konseptini ve nasıl hazırlandıklarını paylaşan sanatçılar, performanslarının özel bir bölümünü müzikseverlere paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:28
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        "Bizim için unutulmaz bir konser deneyimi olacak"
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        2006'dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash'in 2 Ağustos 2024'te Volkswagen Arena'da gerçekleşmeden önce Karaköy Sumahan'da tanıtım etkinliği düzenlendi. Uzi ve Güneş'in kapışmanın detaylarıyla ilgili bilgi verdiği gece sahne performansıyla renkli görüntülere sahne oldu.

        2 SANATÇI 4 FARKLI ROUND

        Uzi ve Güneş'in belirledikleri bir şarkıyı kendi tarzlarında yorumlayacakları gecenin ikinci turunda sanatçılar, kendi şarkılarını söylemeye başlayacak ve performansın yarısında rakipleri şarkıyı nakarattan devralarak kendi tarzlarıyla tamamlayacaklar. Üçüncü turda ise sanatçılar kendi şarkılarını daha önce duyulmamış bir tarzda seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Son turda ise her sanatçı sürpriz bir konuk davet ederek birlikte performans sergileyecek.

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        İzleyenlere unutulmaz bir müzik sahne şovu ve müzik deneyimi yaşatan Red Bull SoundClash bu yıl, Sneaks Up sponsorluğunda gerçekleşecek ve etkinliğe İBB Kültür AŞ. destek verecek. Sanatçıların farklı konseptlerde birbirlerine meydan okudukları bu konserde, her meydan okumadan sonra performanslar alkışmetre ile puanlanacak.

        "DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR KONSER DENEYİMİ YAŞANACAK"

        Yıllar sonra tekrar düzenlenen bu benzersiz etkinlikte yer alacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Uzi ve Güneş; "Daha önce görülmemiş bir konser deneyiminde yer almak çok heyecan verici. İzleyicilerin de bu konserin bir parçası olması bizim için çok değerli, müzikseverlerle buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz. Bu heyecan dolu kapışmanın sonucunda önce müzik sonra ise dostluk kazanacak" yorumlarıyla müzikseverlere etkinliğin bir parçası olma şansı sunan bu farklı konser deneyimine davet ediyor.

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        #Uzi
        #güneş
        #Red Bull SoundClash

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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        Aslan
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