Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!

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İstanbul Sarıyer'de, İran uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh, Tarabya Mahallesi, Postacı Halil Sokak'ta bindiği taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

11 ŞUBAT'TA ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞ Öldürelen taksici Yaşar Yanıkyürek. DHA'da yer alan habere göre "Canavarca hisle adam öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklanması talep edilen şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde, muhasebeci olduğunu belirterek Türkiye'ye 11 Şubat 2024'te, 3 aylık vizeyle Hakkari'den giriş yaptığını, amacının iş aramak olduğunu, iş bulmazsa kaçak olarak Almanya'ya gitme amacının olduğunu söyledi.

BEYOĞLU'NDA BİR OTELE YERLEŞMİŞ Türkiye'ye geldiğinden beri herhangi bir işte çalışmadığını da ifade eden şüpheli, Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını, buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını öne sürdü.

"TURİSTİK YERLERE GÖTÜRMESİNİ İSTEDİM" Olayın gerçekleştiği 17 Nisan günü, saat 12.00 gibi otelden çıktığını, yarım saat sonra bir taksiye bindiğini anlatan şüpheli Gharehtapeh, "Taksi ile gezerken turistlerin bilmediği yerlere götürüp gezdirmesini istedim. Taksici beni Şişli taraflarında gezdirdi. Beşiktaş taraflarını gezdirdi, biz gezerken bana 'Seni saat 17.00'a kadar gezdirebilirim' dedi.

"1.5 SAAT GEZDİK, BENDEN 200 DOLAR İSTEDİ" Sarıyer taraflarında kendisi benden taksi ücreti olarak 200 Amerikan doları istedi. Taksimetre açık değildi ama yaklaşık 1-1.5 saat gezmiştik. Kendisiyle dolarla anlaşmamıştık. Benden niye dolar istiyorsun dedim. Bu esnada aracı durdurmuştu.

"ÇAKI BIÇAĞIYLA ÇOK KEZ BIÇAKLADIM" Araca binerken kendisine 500 TL para var, beni o kadar ücretle gezdir demiştim. Bunu hatırlatıp 200 dolar vermeyeceğimi söyleyince tartışmaya aşladık. Kendisi küfür etti. Küfür etme dedim, ama küfür etmeye devam edince Taksiciler Odasına şikayet edeceğim dedim. Küfürlerine devam edince sinirlendim ve cebimde taşıdığım çakı bıçağıyla çok kez bıçakladım.

"TAKSİDEKİ PARALARI YANIMA ALDIM" O da beni engellemeye çalışıyordu. Kendisini yaraladıktan sonra onu taksiden attım ve şoför koltuğuna geçtim. Taksinin kapı kolu içinde paralar vardı. Onları da üzerime aldım. Oradan kaçmaya çalışırken bir müddet araçla devam ettim, gözlüklerim olmadığı için iyi görmüyordum, sonra polisler beni durdurup yakaladılar" dedi.

ÜZERİNDE PLASTİK KELEPÇE, KOLİ BANDI VE MAKAS ÇIKMIŞ Öte yandan şüphelinin yakalandığı sırada üzerinde 10 adet plastik kelepçe, 1 koli bandı ve 1 makas çıktığı da ortaya çıktı. Bunlarla öldürmeyi planlayıp planlamadığı sorulan şüpheli, bunları eşyalarını paketlemek için kullandığını söyledi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen şüpheli, her ne kadar taksimetre ücreti nedeniyle tartışma çıkmışsa da paraya ihtiyacı olduğu için taksiciden para çalmak için araca bindiğini ve pişman olduğunu da söyledi. O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı! Haberi Görüntüle