Uzayın derinliklerini gösteren James Webb Teleskobu ile çekilen ilgi çekici görüntüler

4. ARABA TEKERİ GALAKSİSİ

Araba Tekeri adlı bu galaksinin görüntüsü, Webb'in yakın kızılötesi kamerası (NIRCam) ve orta kızılötesi aygıtından (MIRI) alındı. Yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bu galaksi, büyük bir galaksi ile daha küçük bir galaksinin yüksek hızlı çarpışması sonucu oluştu ve çapının 2 katına kadar uzanan daha geniş bir diskle çevrilidir.