'Uzay savaşları'nda Rusya'dan gözdağı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Angara A-5 roketinin deneme fırlatılışının gerçekleştirildiğini açıkladı, görüntüleri resmi hesabından paylaştı.

Açıklamada, "27 Aralık Pazartesi yerel saat ile 22.00’de Rusya Savunma Bakanlığı'nın Arhangelsk Bölgesinde Plesetsk üssünde fırlatma rampasından, ağır taşıyıcı roket Angara A-5’in üçüncü deneme fırlatılışı gerçekleştirildi" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, roketin başarıyla fırlatılmasının uzay endüstrisine büyük katkı sağlamasını beklediğini söyledi.

Angara A-5 jeostatik yörüngeye 7.5 ton yük fırlatabilecek. Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasının bu yana fırlattığı en büyük roketin, dünyadaki 'uzay savaşları' olarak adlandırılan yarışta önemli bir adım olması bekleniyor.