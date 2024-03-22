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        Haberler Dış Yazar Uzay Heparı kaç yaşında öldü? Uzay Heparı kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Uzay Heparı kaç yaşında öldü? Uzay Heparı kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Bir döneme damga vuran sanatçı Uzay Heparı'nın hayatı merak ediliyor. Müzik kariyeri ile bilinen Heparı'nın kim olduğunu merak edenlerin sayısı oldukça fazla. Geçirdiği kaza, müzik kariyerinin gelişimi, Sezen Aksu ile ilişkisi ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki Uzay Heparı kimdir, ne zaman öldü, Demet Akbağ olayı ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:50
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        Uzay Heparı kaç yaşında öldü?
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        Ölümünün üzerinden yıllar geçen müzisyen Uzay Heparı, eşi Zeynep Tunuslu’nun katıldığı bir televizyon programında kendinden bahsetmesi üzerine yeniden merak konusu oldu. Programda eşinin hayatını kaybettiği kazayı anlatması, kişilerin Uzay Heparı’nın hayatını, müzik kariyerini ve ölüm nedenini merak etmesine neden oldu. Uzay Heparı ne zaman öldü, nasıl öldü ve kaç yaşındaydı? İşte yanıtları…

        UZAY HEPARI KİMDİR?

        Kişiler tarafından “Uzay Heparı kimdir?” sorusunun yanıtı yoğun olarak merak ediliyor. 4 Temmuz 1969 doğumlu sanatçı, çocukluğunda klasik müzik eğitimi almıştır. 1980’lerin sonunda lise eğitimi görürken Garo Mafyan’ın şeflik yaptığı İstanbul Gelişim Orkestra’sına giren sanatçı, burada kendini elektro klavyede geliştirdi.

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        19 yaşında Zuhal Olcay’ın Küçük bir Öykü (1988) albümünde piyano çalan Heparı, burada kariyerine adım atmıştır. Bu dönemde, ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda eğitim almıştır.

        UZAY HEPARI KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

        Sanatçı ile ilgili en çok merak edilenlerin başındaUzay Heparı kaç yaşında öldü?” sorusu gelir. Sanatçı, 20 Mayıs 1994 tarihinde gerçekleşen talihsiz bir kaza sonucu, 31 Mayıs 1994’de hayatını kaybetmiştir. Uzay Heparı, öldüğünde henüz 25 yaşındaydı.

        UZAY HEPARI NEDEN ÖLDÜ?

        Birçok kişinin merak ettiği ortak soru, “Uzay Heparı neden öldü?” sorusudur. 20 Mayıs 1994 tarihinde kaza yapan Heparı, o dönemde Demet Sarıoğlu’nun ilk albümü üzerine çalışıyordu. 20 Mayıs günü, kısa bir süre önce aldığı motoruyla Etiler Koç Köprüsü üzerindeki Demet Akbağ’ın park hâlindeki aracına çarpmıştır. O sırada Demet Akbağ’da Küfe Bar’daki programına gitmek üzeredir. Bu olayın sonrasında Heparı, International Hospital’da 11 gün boyunca bitkisel hayatta kalmış ve 31 Mayıs 1994 saat 10.50’de hayata gözlerini yummuştur. 1 Haziran’da Teşvikiye Camii’nden naaşı kaldırılmış ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.

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        UZAY HEPARI’NIN KAZASI ile İLGİLİ DETAYLAR

        Demet Akbağ, kazanın olduğu gece ile ilgili şöyle konuşmuştur;

        "Saat 11 buçuk sularıydı. Müthiş bir ses geldi arabadan. İlk defa başıma bir şey geldi ne olduğunu anlayamamıştım. Birdenbire durdu araba. Benim durmamla arkadan gelip çarpması bir oldu. Daha sonra arabamdan indim. Bir çocuk yatıyordu yerde, tanıyamadım. O sırada bir taksi geldi. Onu arabaya aldığımızda Uzay olduğunu farkettim. Hastaneye gidene kadar nefes alıyordu"

        1994’te Uzay Heparı ile henüz 5 aylık evli olan Zeynep Tunuslu ise Gökay Kalaycıoğlu tarafından sunulan “360 Derece“ programına konuk olduğunda eşinin geçirdiği kaza ile ilgili şunları söylemiştir;

        "Demet Akbağ keşke araba kullanmayı bilip yola çıksaydı ve kaza hiç olmasaydı. Bu talihsiz bir kaza değil, trafik kurallarının ihlâliydi. Araba kullanmayı bilmeyen bir insanın panikleyip kör noktada dörtlülerini yakmayarak beklemesi ile sonuçlanan bir şey. Maalesef Türkiye'de cezalar hafif oldukça araba kullanmayı bilmeyen insanlar bu tip kazalara sebep olacak"

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        UZAY HEPARI’NIN KİŞİSEL HAYATI

        Uzay Heparı’nın kişisel hayatı da çok merak ediliyor. Bir dönem adı Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile anılan sanatçının bir süre Sezen Aksu ile ilişkisi olmuştur. 1993’te modacı Zeynep Tunuslu ile evlenen sanatçı vefat ettiğinde eşi Tunuslu hamileydi. Ocak 1995’te Uzay Heparı hayatta yokken oğulları Uzay Kanat Heparı dünyaya gelmiştir.

        UZAY HEPARI DİSKOGRAFİSİ

        İşte Uzay Heparı’ya ait stüdyo albümleri;

        • 1989: Zulah Olcay- Küçük bir Öykü Bu
        • 1989: Zuhal Olcay- Küçük Bir Öykü Bu
        • 1990: Zuhal Olcay- İki Çift Laf
        • 1991: Akrep Nalan- Dağ Çiçeği
        • 1991: Aşkın Nur Yengi- Hesap Ver
        • 1991: Mehmet Teoman- Ter İçinde
        • 1992: Erol Evgin- Erol Evgin ile Yeniden
        • 1992: Sertab Erener- Sakin Ol!
        • 1993: Sezen Aksu- Deli Kızın Türküsü
        • 1993: Levent Yüksel- Med Cezir
        • 1993: Aşkın Nur Yengi- Sıramı Bekliyorum
        • 1994: Nükhet Duru- Nükhet Duru
        • 1994: Sertab Erener- La'l
        • 1994: Demet Sağıroğlu- Kınalı Bebek

        Uzay Heparı Filmografisi;

        • 1993: Gece, Melek ve Bizim Çocuklar (Hakan)
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