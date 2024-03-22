Halit Kıvanç kaç yaşında öldü? Halit Kıvanç kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Halit Kıvanç kaç yaşında öldü? Halit Kıvanç kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Gazeteci ve radyocu Halit Kıvanç, FIFA Dünya Kupası’nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir ve günümüzde hâlâ anılmaya devam etmektedir. Peki Halit Kıvanç neden öldü? Öldüğünde kaç yaşındaydı ve hayatı boyunca neler yaptı? Detaylar için sayfayı kaydırmaya devam edin…

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

İnternet üzerinde “Halit kıvanç kimdir?” sorusunun yanıtı çok sık aratılıyor. Siz de bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız yazıyı okumaya devam edin. Halit Kıvanç, 1925 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Leman Hanım, babası ise İsmail Bey’dir. Sanatçı, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi’nde almış, yüksek öğrenimi için ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih etmiştir.

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Sunucu, yazar, gazeteci, hukukçu, çevirmen ve radyocu gibi kimliklerle bilinen Kıvanç, 1953 yılında Halit Talayer ve Alp Zirek ile Türkiye’nin ilk günlük spor gazetesi olan Türkiye Spor’u çıkarmıştır. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC’de çalışan Halit Kıvanç ayrıca; Hürriyet, Milliyet, Güneş ve Tercüman gibi gazete ve dergilerde yazarlık ve yöneticilik yapmıştır.

HALİT KIVANÇ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Türk televizyonuna ve basın dünyasına başarılarıyla iz bırakmış bir isim olan Halit Kıvanç kaç yaşında öldü? 25 Ekim 2002’de İstanbul’da 97 yaşında hayata veda eden Halit Kıvanç’ın vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurmuştur. Sanatçının vefat sebebi açıklanmamıştır. Kıvanç’ın cenazesi, 27 Ekim 2022’de Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde düzenlenen anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

HALİT KIVANÇ KARİYERİ Halit Kıvanç, 1995 yılı itibarıyla TRT’de radyo sunuculuğu yapmaya başlamıştır. Spor spikerliğine ise 1956’da basın mensubu olarak gittiği Moskova Radyosu özel yayınıyla başlamıştır. Bu özel yayında Türkiye’ye iletilen Fenerbahçe- FK Dinamo Moskova özel maçını sunarak başlayan Kıvanç, uzun yıllar TRT’de program sunuculuğuna devam etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları’nın sunucusu olan Kıvanç, geniş bir hayran kitlesi toplamış ve bu kitlenin hayranlığını uzun süre korumuştur. Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu olarak anılan Halit Kıvanç, NTV yayınlarından çıkan “Tele Safir” isimli kitabında Türk televizyonculuğunu anlatmıştır. REKLAM Sunuculukta 50 yılını tamamladığı 2005 yılını bir jübileyle kutlayan sanatçı, düzenlenen çeşitli yarışmalarda 200’ün üzerinde ödül almıştır. Takvimler 1983 yılını gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ile maç spikerliğini sonlandırmıştır. Sanat adamı, yazar, spiker ve gazeteci gibi kimliklerle anılan Kıvanç, 1955 yılında Bülbin Kıvanç ile evlenmiştir. Çiftin Ümit Yaşar isimli bir oğlu vardır. HALİT KIVANÇ ESERLERİ 1959: Ve Allah Gazeteciyi Yarattı- İstanbul Matbaası

1968: Kazulet Hanımın Minisi (Altan Erbulak'la birlikte)- Altın Kitaplar

1977: Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat- Meta Yayınları

1977: Beckenbauer Futbol Okulu. - Kelebek Yayınları.

1978: Gülmece Güldürmece- (1. Baskı). Kelebek Çocuk Kitapları

1979: Ve Karşınızda Halit Kıvanç- (1. Baskı) Milliyet Yayınları

1982: Gelin Yarışalım- Kelebek Yayınları (Kelebek Çocuk Kitapları)

1982: Halit Kıvanç Anlatıyor Üç Yüz Otuz Üç Fıkra- Karacan Yayınları

1983: Gool Diye Diye- Hürriyet Yayınları

1998: Hadi Anlat Bakalım Anılar 1- (3. baskısı) Yorum Kitapları

1998: Bulutlarla Yarışan Kadın, Halit Kıvanç Sabiha Gökçen'le Söyleşiyor- Yapı Kredi Yayınları

1999: Çok Affedersiniz Ama...- Aksoy Yayıncılık

2002: Telesafir Bizde TV Böyle Başladı- Remzi Kitabevi

2002: Kupaların Kupası Dünya Kupası 1930'dan 2002’ye- Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

2004: Futbol! Bir Aşk...- İletişim Yayınları

2006: Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur: Müjdat Gezen Kitabı- Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları REKLAM HALİT KIVANÇ PLAKLARI VE ALDIĞI ÖDÜLLER Sanatçının çıkardığı plaklar aşağıda derlenmiştir; 1965- Şampiyonlar Şarkısı- Şampiyonların 15 Golü- Ezgi Plakları

1966- Metin Geliyor Metin- Kralın Golleri- Ezgi Plakları

1974- Kıbrıs 74- Balet Plak Halit Kıvanç’ın aldığı ödüller; 2005 12. Altın Koza Film Festivali- Yaşam Boyu Onur Ödülü

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü