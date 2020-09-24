Uzaktan Öğretim Çalıştayı düzenlendi

Türkiye’de, pandemi nedeniyle Mart ayından itibaren yapılan uzaktan eğitim, yeni dönemde de online olarak gerçekleştirilecek. Uzaktan eğitim dönemine dair “Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020” düzenlendi
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Türkiye’de, pandemi nedeniyle yapılan uzaktan eğitim, yeni dönemde de devam edecek. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020”, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ve Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ın moderatörlüğünde üç oturum olarak gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Ahmet ATAÇ’ın yönetimindeki sonuç ve değerlendirme oturumu ile sona eren, 367 katılımcılı çalıştay büyük ilgi gördü.
Sunuculuğunu Manisa Celal Bayar Üniversitesi UZEM Müdürü Doç. Dr. Ersin Aslan’ın üstelendiği çalıştay, açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarını yapan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç; pandemi sürecinde uzaktan öğretimin geldiği noktayı özetledi ve daha iyi bir uzaktan öğretimin gerekliliği üzerinde durdu.
“Ulusal Uzaktan Öğretim Çalıştayı 2020” çalıştayında pandemi süreci ile tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin taşındığı platform olan uzaktan öğretimde kalitenin nasıl daha da artırılabileceği konusunda görüşler aktarılırken, uzaktan öğretimde uygulanabilecek ölçme ve değerlendirme süreçlerinde güvenilirlik ve fırsat eşitliği gibi konularda da öneriler ortaya kondu. Önümüzdeki süreçte uzaktan öğretimin öneminin giderek artacağı ortak fikri çalıştayda paylaşıldı.
Aynı zamanda çalıştayda gerçekleştirilen sunumların ve ülkemizin çeşitli üniversitelerinden gelen görüşlerin ileriki günlerde kitap haline getirilerek paylaşılacağı bilgisi verildi.
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