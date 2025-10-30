Habertürk
        Uzaktan muayene hizmetinden bir yılda 44 bin 719 kişi yararlandı

        Sağlık Bakanlığınca sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumdaki vatandaşlar için başlatılan uzaktan sağlık hizmetleri, 74 ildeki 912 sağlık tesisinde veriliyor

        Giriş: 30.10.2025 - 15:26 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:26
        Sağlık Bakanlığınca evden çıkamayan, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için hayata geçirilen uzaktan muayene hizmetinden bir yılda 44 bin 719 kişi yararlandı.

        Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, 10 Şubat 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik" ile başlatılan uygulamayla, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasına devam edildiğini söyledi.

        Geçen yıl yayımlanan genelge kapsamında ise uzaktan sağlık hizmetlerinin takibinin ve koordinasyonunun sağlanarak bu hizmetlerin şekillendirildiğini ifade eden Usta, bu sayede sağlık hizmeti veren merkez sayılarında da artış olduğunu belirtti.

        Usta, "74 ilde toplam 912 kamu sağlık tesisimizi uzaktan hizmet verir hale dönüştürdük. Şu anki hedeflenen sağlık tesisi sayımızın yüzde 91'ine ulaştık. Özellikle ikinci ve üçüncü basamak 535 kamu hastanesinde bir yıllık dönem kapsamında 44 bin 719 kişiye ulaştık ve bu hizmetlerimizi devam ettirmekteyiz" dedi.

        Eylül ayı verilerine de değinen Usta, 7 bin 638 aktif uzaktan değerlendirme randevusunun oluşturulduğunu, bunlardan 5 bin 276'sının da gerçekleştirildiğini belirtti.

        EN ÇOK TALEP GÖREN BRANŞLAR

        Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Usta, uzaktan hasta değerlendirmelerinin en çok "Aile Hekimliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları, Nöroloji, Geriatri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, Evde Sağlık Birimi, Çocuk Endokrinolojisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum" branşlarında yapıldığı bilgisini verdi.

        Vatandaşın evden çıkamadığı veya hastaneye gitmesine gerek olmayacak durumların göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Usta, "Bu durumlarda uzaktan sağlık hizmetini tercih etmelerini arzu ediyoruz. Gerçekten de mağdur olan kişilerin erişebilmelerini sağlayabilme adına oldukça üst seviyede bir hizmet. Etkin bir şekilde de tedavi planlaması yapılabilmekte. Gerekli durumlarda ise hastaneye yönlendirilmekte" dedi.

