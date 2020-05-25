EBA TV İlkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders programı haftanın ilk gününde araştırılıyor. Haftalık uzaktan eğitim ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanıyor. Bu hafta derslerini 25-27 Mayıs uzaktan eğitim ders programı ile öğrenecek öğrenciler "Uzaktan eğitim ders programı yayımlandı mı?" sorunu merak ediyor. İşte tüm soruların cevabı...

UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI YAYIMLANDI MI?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde EBA TV'den ders işlenilmeyecek, dersler Çarşamba günü itibariyle başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı henüz Uzaktan Eğitim Ders Programını yayımlamadı.