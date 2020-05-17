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Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Teknolojinin gelişimiyle halihazırda zamanla uzaktan çalışanların oranının artacağı sık sık dile getiriyordu. Ancak zorunlu olarak uzaktan çalışılmaya geçilmesi bu süreci hızlandırmış olabilir. Şirketler korona sonrası oluşacak 'yeni normal' kapsamında ofisten çalışmayı tamamen terk etmeyi değerlendirmeye başladı.

Uluslararası büyük şirketler arasında bu konuda en net adım Twitter'dan geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle mart başından itibaren çalışanlarını evden çalışmaya teşvik eden Twitter bu uygulamayı kalıcı hale getireceğini duyurdu. Twitter CEO'su Jack Dorsey çalışanlarına gönderdiği maille koronavirüs tehlikesi geçtikten sonra da tercih edenlerin kalıcı olarak evden çalışabileceğini bildirdi.

TWITTER YALNIZ DEĞİL

Twitter bu konuda ilklerden olsa da yalnız değil. İngiliz finans devi Barclays CEO'su Jes Staley dün yaptığı açıklamada 7000 kişiyi bir binaya koyma döneminin artık geride kaldığını söyledi. Staley "Çok uzun bir süre uzaktan çalışarak faaliyet göstermenin yollarını bulacağız" ifadelerini kullandı.

Peugeot, Citroën gibi markaların sahibi Groupe PSA'da uzaktan çalışmayı üretim dışı faaliyetlerinin odağına koydu. Firmadan yapılan açıklamaya göre PSA zaten geçtiğimiz sene 18 bin çalışana uzaktan imkanı sunmuş bu sayede yolda geçen süreden 500 bin saat tasarruf etmişti.

KAPASİTESİNİ 2 KATINA ÇIKARDI

Mart ayında firma teknolojik altyapısını geliştirerek mart ayında IT kapasitesini 2 katına çıkardı. Bu da çalışanlarının uzaktan sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı oldu. Bu yatırımla beraber artık koronavirüs sonrası da daha fazla PSA çalışanı evden çalışacak.

Dünya genelinde 180 bini aşkın çalışanı olan firmaya göre uzaktan çalışma sayesinde yolda daha az zaman geçtiği için çalışanlar daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurabiliyor. Bunun yanında yeni sistem sayesinde çalışanlar istediği yerde, şirket ofisinin nerede olduğuna bakmadan, yaşama fırsatına kavuşuyor.

YÜZDE 89 DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

PSA, iş-yaşam dengesiyle ilgili olumlu açıklamalar yapsa da dünya genelinde birçok çalışan ofisten ayrıldığından bu yana daha fazla çalıştığını belirtiyor. Bu şikayet verilere de yansımaya başlamış durumda. Uzaktan bağlantı ve VPN hizmetleri sunan NordVPN'in yayımladığı rapora göre ABD'de eve geçen çalışanlar ofiste çalıştıklarından ortalama 3 saat daha fazla çalışıyor. Yani yolda geçen sürenin fazlası çalışarak geçiriliyor.

Tabii uzaktan çalışmanın yararı/zararı zaman içinde deneyimlendikçe daha net bir şekilde anlaşılacak. Şimdilik kesin gözüken ise bu uygulamanın koronavirüs sonrası dönemde de çalışanların hayatında yer almaya devam edeceği.

Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield'in 300 firmayla gerçekleştirdiği anketinde, firmaların yüzde 89'u uzaktan çalışmanın salgın sonrası da devam edeceğini düşündüğünü beyan etti.