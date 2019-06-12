Geçen yıl Atina ve İstanbul'da gerçekleştiren ve turizme yön verenleri buluşturan Uzakrota Travel Summit'in, 2019’da daha büyük organizasyonlarla gerçekleştirileceği açıklandı.

Etkinliğin ilk ayağı, 27 Eylül 2019'da 250 kişinin katılımıyla Rocketspace Londra'da gerçekleştirilecek.

13 Aralık 2019’da ise, SKYhub Ana Sponsorluğu ve Emirates Airline, Atlasglobal ve IRC Ana Desteği ile düzenlenecek etkinlik, turizmin nabzını tutacak.

2018 yılında Bidroom tarafından dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri seçilen Uzakrota’da bu yıl 150 üst düzey konuşmacı, 500’den fazla marka, 100’den fazla stant katılımcısı ve 4 binin üzerinde katılımcının yer alması bekleniyor.

SKYhub Ana Salonu, Emirates Pazarlama Salonu, Neredekal.com Teknoloji Salonu, Turkish Airlines Corporate Travel Stage, GoGlobal Stage ve Startup Stage olmak üzere eş zamanlı olarak 6 farklı sahne ve bunlara ek olarak hazırlanacak HotelRunner Lounge ve Hotelspro B2B Area’da yapılacak organizasyonun yeni iş birliklerinin kurulmasına aracı olması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, zirvenin keynote konuşmacıları arasında Lonely Planet‘in CEO’su Luis Cabrera, Trafalgar Travel‘ın Başkanı Wolf Paunic veTürk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman olacak.

Polonya Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Başkanı Robert Andrzejczyk, Hırvatistan Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Başkanı Kristjan Staničić, Tourist Organization of Belgrade Direktörü Miodrag Popovic, İsrail merkezli Tal Aviation‘ın Kurucusu Gideon Dov Thaler, eDreams, Liligo, Opodo, GoVoyages gibi siteleri bünyesinde bulunduran İspanya’nın eDreams ODIGEO Grubu Ürün Direktörü Juan M. Agudo, Tripadvisor Güney ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Gianluca Laterza, Travelstart‘ın Genel Müdürü Paulina Klotzbücher, Ostrovok.ru‘nun CEO’su Felix Shpilman, Hollanda merkezli otel rezervasyon sitesi Bidroom‘un kurucu ortağı Michael Ros, Travelabs şirketi Kurucusu Valentin Dombrovsky, Clicktripz İş Geliştirme Müdürü Dean Hunt, Tiqets CEO’su Luuc Elzinga, HotelPlanner & Meetings.com CEO’su Tim Hentschel, Alibaba Travel Kurucusu Nima Qazi, Houseoftravel.com CEO’su Akif Aziz, Babylon Booking CEO’su Rebin Mustafa, Talma Travel CEO’su Iya Magen, W2M Genel Müdürü Mark Nueschen, City Wonders Kurucusu Simone Gozzi, Travelcar Kurucu Ortağı Lotfi Louez, Happy Tour Group ve FCM Travel Solution‘ın CEO’su Javier Garcia del Valle, Ovation Global DMC Pazarlama Direktörü Germán Inostroza Núñez, Israil Turizm Teknoloji Girişimleri Bölümü CEO’su Itai Green, Hepstar’ın CEO’su Brett Dyason, Pruvo CEO’su Itai Marcipar zirveye katılacak isimler arasında bulunuyor.

YERLİ ŞİRKETLER GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK

Uzakrota Travel Summit'te, uluslararası turizme yön veren isimlerin yanı sıra, Türkiye’nin en büyük turizm şirketlerinin yöneticilerini yer alacak.

Buna göre, Jolly Tour CEO’su Mete Vardar, Prontotur CEO’su Ali Onaran, Setur Operasyon Direktörü Oktay Temeller, Tatilsepeti.com CEO’su Kaan Karayal, Gazella Turizm CEO’su Velit Gazel, Tatilbudur.com CEO’su Cenk Angın, Neredekal.com CEO’su Özkan Hacıoğlu, Emirates Havayolu Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Genel Müdürü Bahar Birinci, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, Lufthansa Türkiye ve Irak Bölge Müdürü Kemal Geçer, Biletbank CEO’su Oğuz Karakaş, Enuygun.com CEO’su Çağlar Erol, Hotelspro Genel Müdürü Mustafa Korkmaz, IATI Genel Müdür Yardımcısı Burak Akpınar, Otelz.com CEO’su Bertan Aner, İsfanbul CEO’su Osman Şentürk, Golden Bay Tour CEO’su Mehmet Erdoğdu, Heysem Travel CEO’su Heysem Maslamani, Paximum CEO’su Erol Türk, Accor Otelleri Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Sezgin, HotelRunner Kurucu Ortakları Arden Agopyan ve Ali Beklen, Biletall CEO’su Yaşar Çelik, SkyHub Ürün Direktörü Orhan Durmuş gibi isimler etkinlikte boy gösterecek.