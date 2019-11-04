Uzakrota Travel Summit'e 4 bin kişi katılacak

27 Eylül'de 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen Rocketspace Londra etkinliği sonrasında 13 Aralık'ta 3 salon 5 farklı sahnede Hilton Istanbul Bosphorus'da SKYhub Ana Sponsorluğu ve Emirates Airline, Atlasglobal ve IRC Ana Desteği ile gerçekleşecek Uzakrota Travel Summit’e katılacak konuşmacılar belli oluyor.

2018 yılında Bidroom tarafından dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri, 2019 yılında ise Japonya merkezli küresel tur operatörü HIS Travel tarafından dünyanın en etkili 5 turizm etkinliğinden biri seçilen Uzakrota’da, bu yıl 150 üst düzey konuşmacı, 500’den fazla marka, 100’den fazla stand katılımcısı ve 4 bin üzerinde katılımcı yer alacak.

SKYhub Ana Salonu, Emirates Pazarlama Salonu, Neredekal.com Teknoloji Salonu, Turkish Airlines Corporate Travel Stage ve IRC Conference Stage olmak üzere eş zamanlı olarak 5 farklı sahne ve bunlara ek olarak hazırlanacak HotelRunner Lounge ve yaklaşık 150 markanın yer alacağı Hotelspro B2B Area ile de yeni işbirliklerinin kurulmasının sağlanacağı bildirildi.

Hali hazırda 4 bin 550 kişinin kayıt yaptırdığı etkinliğin konuşmacı listesine son olarak İtalya Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Direktörü Gabriele Milani, Meta Search markası Dohop’un CEO’su David Gunnarsson, Sırbistan Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Direktörü Marija Labovic, Corendon Airlines Group CEO’su Yıldıray Karaer, Tatilbudur.com CEO’su Onur Otruş, Tura Turizm CEO’su Erkunt Öner, Valstur CEO’su Baki Özarslan, Jules Verne CEO’su Ayşe Yağcı, Küresel toptancı stglobe‘un CEO’su Mary Papathanasiou, Yotel Global CEO’su Hubert Viriot, Shaza Hotels Genel Müdür yardımcısı Chris Nader, Turk Ekspres Genel Müdürü Harika Kızılhan, Nestpick’in CEO’su Ömer Küçükdere, Road.Travel CEO’su Nikita Dedik, The Trip Boutique CEO’su Fernanda Barrence Mutz, Aviareps Türkiye Genel Müdürü Aslı Erkan, Travelport Afrika ve Ortadoğu Direktörü Claudette Thorne, Travelport Türkiye İş Geliştirme Müdürü Beyhan Çalık gibi isimler eklendi.

KEYNOTE KONUŞMACILAR BELLİ OLUYOR

Uzakrota sahnesine son eklenen konuşmacılar ise global seyahat rehberi Lonely Planet‘in CEO’su Luis Cabrera, Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika, İngiltere gibi ülkelerde hizmet veren Trafalgar Travel‘ın Başkanı Wolf Paunic, Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman olarak açıklanıyor.

Öte yandan, Singapur Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Bryan Koh, Polonya Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Başkanı Robert Andrzejczyk, Hırvatistan Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Başkanı Kristjan Staničić, Tourist Organization of Belgrade Direktörü Miodrag Popovic, Küresel çapta genel satış acentalığı yapan Fransa merkezli APG Network CEO’su Sandrine de Saint Sauveur, İsrail merkezli Tal Aviation‘ın Kurucusu Gideon Dov Thaler, Tripadvisor Güney ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Gianluca Laterza, Travelstart‘ın Genel Müdürü Paulina Klotzbücher, Ostrovok.ru‘nun CEO’su Felix Shpilman, Bidroom‘un kurucu ortağı Michael Ros, Travelabs şirketi Kurucusu Valentin Dombrovsky, Tiqets‘ın CEO’su Luuc Elzinga, Meetings.com‘un CEO’su Bas Lemmns, Alibaba Travel’ın Kurucusu Nima Qazi, Houseoftravel.com‘un CEO’su Akif Aziz, Babylon Booking CEO’su Rebin Mustafa, Talma Travel CEO’su Iya Magen, W2M‘in Genel Müdürü Mark Nueschen, İtalya merkezli City Wonders‘ın Kurucusu Simone Gozzi, Travelcar‘ın Kurucu Ortağı Lotfi Louez, Happy Tour Group ve FCM Travel Solution‘ın CEO’su Javier Garcia del Valle, Ovation Global DMC Pazarlama Direktörü Germán Inostroza Núñez, Hepstar’ın CEO’su Brett Dyason, Universidad Europea de Canarias Master Program Direktörü David Mora'nın Uzakrota sahnesinde olacağı kaydedildi.

TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ DE ETKİNLİKTE YER ALACAK

Etkinliğe Türkiye'den katılacak isimler arasında ise, Jollytur CEO’su Mete Vardar, Prontotur CEO’su Ali Onaran, Setur Operasyon Direktörü Oktay Temeller, Tatilsepeti.com CEO’su Kaan Karayal, Gazella Turizm CEO’su Velit Gazel, Neredekal.com CEO’su Özkan Hacıoğlu, Emirates Havayolu Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Genel Müdürü Bahar Birinci, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, Lufthansa Türkiye ve Irak Bölge Müdürü Kemal Geçer, Biletbank CEO’su Oğuz Karakaş, Enuygun.com’un CEO’su Çağlar Erol, Hotelspro‘nun Genel Müdürü Mustafa Korkmaz, IATI Genel Müdür Yardımcısı Burak Akpınar, Otelz.com‘un CEO’su Bertan Aner, İsfanbul CEO’su Osman Şentürk, Golden Bay Tour CEO’su Mehmet Erdoğdu, Heysem Travel CEO’su Heysem Maslamani, Paximum CEO’su Erol Türk, Accor Otelleri Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Sezgin, HotelRunner Kurucu Ortakları Arden Agopyan ve Ali Beklen, Biletall CEO’su Yaşar Çelik, SkyHub Ürün Direktörü Orhan Durmuş, Tur operatörü Travelzone CEO’su Barış Öztürk, Tur operatörü Adonis‘in Genel Müdürü Tamer Çiçek, Tur operatörü Exp-ert‘in CEO’su Kemal Ertem, Day Tours CEO’su Kaan Şaf, Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, Far’n Away Travel‘ın Kurucusu Levend İskit, Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Shimdigo Genel Müdürü Tuna Yılmaztürk, Insider CEO’su Hande Çilingir, International Congress and Convention Association Avrupa Direktörü Elif Balcı Fisunoğlu, Halalbooking.com Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ufuk Seçgin, Hotech CEO’su Hamdullah Turgut, Odamigo CEO’su Levent Apaydın, Tourismo CEO’su Cemal Kızıltan, İstanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat Bornovalı, International Residency & Citizenship CEO’su Tolga Habalı, Prontotour İletişim Müdürü Mehmet Güneli, Mosanta E-SEO Kurucusu İlyas Teker, Enuygun Kurumsal Seyahat Müdürü Orkun Özkan, BTB Tours Kurucusu Salih Gözcü gibi 150 üst düzey konuşmacılar yer alacak.