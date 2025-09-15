Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Uzak Şehir yeni sezon tarihi ile 29. bölüm ne zaman?
Uzak Şehir 2. sezon ilk bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Kanal D dizisi, 28. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir dizisinin son bölümüne Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza damga vurmuştu. Arabanın defalarca takla atıp en sonunda patladığı kazada Kaya ve Nadim'in akıbeti merak konusu olmuştu. Peki Uzak Şehir yeni sezon ilk bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu? İşte 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı...
Uzak Şehir 2. sezon tarihi dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinin sezon finalinde Kaya, Nadim'le tartışırken arabayla uçurumdan aşağıya düşmüştü. Araç defalarca takla attıktan sonra patlarken Kaya ve Nadim'in yaşayıp yaşamayacağı belirsizliğini korumuştu. Bugün yayın günü olması nedeniyle ‘’Uzak Şehir yeni bölüm bu akşam va rmı, yok mu?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı mercek altına alındı. Peki Uzak Şehir 2. sezon ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?
UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Kanal D ekranlarında yayınlanan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu.
15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışına göre, Uzak Şehir 2. sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak.
UZAK ŞEHİR 2. SEZON İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cihan’la Alya, tüm engellere rağmen birbirlerine duydukları aşka sahip çıkarak konağa geri dönerler. Bu kararın bedelinin ağır olacağını bilseler de, birbirlerinden vazgeçmemeye kararlıdırlar. Ancak Alya’nın Kanada’ya gitmemesi, Sadakat’in gözünde felaketin başlangıcıdır. Sadakat, bu aşkın önüne set çekmek için elinden geleni yaparken, Cihan da annesine karşı gardını almakta hiç gecikmez.
Mine cephesinde ise öfke, Sadakat’inkinden farksızdır. Tehditlerinin hafife alındığını gören Mine, hırsının ateşiyle Alya’ya yönelir. Onu ortadan kaldırmak için planladığı hamlenin bedelini, kendisinin de hesap edemeyeceği şekilde ödeyeceğinden habersizdir.
Öte yandan Şahin ile Nare’nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde adeta bir deprem yaratır. Cihan, Nare’nin bile bilmediği o sırrı ortaya döker: “Boran’ın katili Ecmel!”... Şahin bu gerçeğe karşı çıkar, bildiğini söyler; ama Cihan’ın Hamada hakkında açıkladığı yeni ayrıntılar, Nare ile ailesi arasına kalın bir çizgi çeker. Bu gerçek, çiftin evliliğinin üzerine de kara bir gölge düşürür. Ecmel ise özgürlüğün tadını çıkarırken, Albora’ların nefesini kesmeye yemin eder.
Aile içindeki kargaşayı fırsata çeviren Ecmel, kendi safındaki isimleri çoğaltmak için adımlarını hızlandırır. Her hamlesi, onu yeniden Cihan’la karşı karşıya getirir. Artık bu topraklarda kimin hükmünün geçeceği, yavaş ama kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkacaktır.
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON OYUNCULARI
Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ın oturduğu Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda;
Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.
15 EYLÜL 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
