TÜRKİYE'DE UYUZ VAKALARI ARTIYOR

Uyuza yakalanan kişilerde belirtilerin başlaması 2-6 hafta kadar sürebiliyor ve belirtilerin başlamadığı bu dönemde bile uyuz bir başkasına geçebiliyor. Uyuz; Sarcoptes scabiei var hominis adı verilen akarın (böcek) neden olduğu bir hastalıktır.

Gözle görülemeyen ancak mikroskopla seçilebilen uyuz böcekleri insan derisini istila ederek hastalığa yol açıyor. Uyuz böceği deride tüneller açarak bu tünellerin içinde yaşar.